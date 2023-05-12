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大陸 大陸焦點 特派現場

文靜女碩士突遭警圍捕！　同學才知她竟是凶殘黑幫老大

中國安徽一名文靜的女研究生被捕後，同學才知道她竟然犯罪集團老大。（示意圖，取自photoAC）

▲突然來了許多警察抓女碩士生，同學們都感到錯愕不已。（示意圖，取自photoAC）

圖文／鏡週刊

一名90後的女研究生外表嫻靜柔弱，沒想到藏在這副乖寶寶的面孔下，竟是惡名昭彰的討債集團頭目，長期以來犯下各種詐欺、暴力討債等惡行，甚至綁架小孩、使孕婦流落街頭，手段十分粗暴殘忍。

綜合陸媒報導，大陸安徽省女子楊春燕原本2013年大學畢業，甫踏出校門找到的第一份工作就是在上海一間小型借貸公司任職，她不僅摸清楚借貸流程，更結識了沈全桃、張雲磊，3人在2016年於合肥註冊成立安徽韜輝金融資訊服務有限公司，聲稱可以提供高利貸服務，但事實上專門對急需用錢的人進行詐騙，並以極低利息誘騙受害者，再以雙倍借條、虛假流水帳等手段將受害者套牢，進行不法討債，甚至出現了毆打、恐嚇，甚至綁架被害人未成年小孩等暴力手段。

▲▼ 。（圖／）

▲女研究生楊春燕是討債集團頭目。（圖／翻攝自@帥小伙學長 微博／鏡週刊）

警方調查發現，楊某所犯下的罪行規模龐大，多達40個家庭受害，涉案金額高達人民幣300萬元（約新台幣1,329萬元）。令人難以置信的是，在外表文靜斯文之下，楊春燕竟主導這樣犯罪集團，當時2019年6月，警方甚至前往大陸安徽省一所大學內逮捕正在攻讀碩士學位的楊春燕，讓不少在座的同學錯愕不已。

這起案件在2019年由安徽合肥市瑤海區人民法院公開審判，被告人楊春燕等15人因涉嫌組織、領導、參與黑社會性質組織、詐欺、尋釁滋事、敲詐勒索、偽造國家機關證件、危險駕駛等6項罪名，最後判處楊春燕25年有期徒刑，其他14人則分別被判處2年7個月至25年的不同刑期。

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