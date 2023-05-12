收掉17間「茶魔仍制霸台南」　他挖出這2年變化！麻古成長驚人

▲茶之魔手在台南有217間分店。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台南可謂手搖飲一級戰場，臉書粉專「台南式 Tainan Style」就統計出，各家手搖飲在台南的展店數，其中擁有「南霸天」封號的茶之魔手，雖然有17間店收掉，仍以217間高居第一；當然，也有手搖飲異軍突起，兩年間竄出10多間店。

「台南式 Tainan Style」先前進行統計，截至2023年5月10日止，台南各個飲料店數的排行榜，冠軍由217間「茶之魔手」（茶の魔手）奪下，硬生生比第二名的紅茶幫多出136間，至於第三名則是清心福全，一共51間。

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▲單就分店數量，其他手搖飲店完全看不到茶魔的車尾燈。（圖／翻攝自臉書／台南式 Tainan Style）

至於其他較知名手搖飲店，老字號的50嵐有29間、麻古茶坊46間、迷客夏32間、可不可熟成紅茶20間、五桐號15間、烏弄14間、大苑子12間等。

粉專還指出，跟兩年前相比，店數變化比較大的幾間包括：茶魔少了17家、大苑子少了13家；而異軍突起的麻古多出17家，五桐號直接從0開到15家。

▲五桐號兩年間開了15間分店。（圖／翻攝自臉書／台南式 Tainan Style）

對此，網友們紛紛回應，「大苑子真的衰退非常多，明明比什麼鮮自然、白巷子好喝」、「50嵐怎麼落到這地步」、「茶魔真台南霸主！明早出門再來買杯藍莓凍奶茶好了」、「雖然上宇林店數不多，但我願稱他為手搖飲業界之最強」、「我喜歡不開導航騎車到處晃，可以透過觀察茶魔的密度，來判斷是否還在台南的範圍」、「認真，有茶魔我一定喝茶魔，品質穩定，穩定的很甜」、「茶魔根本是台南茶飲界的7-11」、「為什麼台南朋友跟我說：台南哪間手搖飲都可以喝，就是不要喝茶の魔手」。