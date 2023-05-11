TDR台灣存託憑證爭議不斷！　學者與人權團體籲應納入證交法

▲前金管會陳沖教授 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

「台灣存託憑證」TDR造成許多爭議，也是金管會疏漏修法所致，雖然看似簡單的證交法議題，初期並沒有太多討論，但已陸續造成不少冤案，引起諸多權威學者們的重視，開始有越來越多的文章或研討會深入評析此議題，不僅多數學說立場均與金管會不同，更發現金管會涉及偽造文書，目前的多數學說均認為TDR並非臺灣證交法上的有價證券，若冒然以刑責科罰民眾，有違罪刑法定原則、法律明確性原則。

支持這樣理論的學者，有前金管會主委陳冲教授、李念祖教授、東海林國全教授（前金管會專任委員）、文化王志誠教授（前財政部金融局秘書、總核稿）、政大楊雲驊教授、王文杰教授、周振鋒教授、輔大郭土木教授（前金管會法律事務處長）、張明偉教授、戴銘昇教授、成大古承宗教授、臺北大游進發教授、蔡聖偉教授等人。

如此多的權威學者，均明確指出金管會逕將TDR認定為證交法上的有價證券，是違反罪刑法定原則，顯然金管會的解釋是有重大爭議，且無法讓學者普遍接受，因此，若以此入民於罪，是嚴重侵害人權的冤獄。

刑事責任對於民眾而言，都會對生命、自由、財產等重大基本人權造成嚴重剝奪，特別是證交法上的刑責，其強度更較一般刑法為重，為保障人權，不應任憑金管會做如此寬鬆，甚至是錯誤的解釋，更何況，對於TDR是否為證交法上有價證券的認定，眾多法學教授、權威學者、人權團體、司改團體、前金管會公務員等，均有提出反對金管會解釋的看法，此時若不能透過立法解決爭端，則多起因該公文謬誤解釋所造成的冤案，該如何獲得平反。