法律人再開經濟刑法研討會　證交法標準不明恐違人權！籲盡速修法

▲台大法律系系主任郭大維認為政府應儘速修《證交法》。（圖／記者許敏溶攝）

記者陳以昇／新北報導

當代法律雜誌日前在政大舉辦「罪刑法定主義於經濟刑法中檢視與落實」研討會，針對《證券交易法》進行討論，當代法律雜誌社長王晨桓表示，罪刑法定原則是《刑法》的重要基本原則，但因立法者面對的是資本市場，條文上會有一定的開放性及模糊性，在具體適用時會產生過寬或過嚴，甚至標準不明，在檢辯攻防之間，兼顧市場秩序以及基本人權的保障是最重要的，也呼籲政府儘速修法。

台北大學法律系主任郭大維表示，罪刑法定主義是為防止國家濫用刑罰並保障個人權利，犯罪與刑罰均以法律明文規定為限，非有法律明文根據者，就不得定罪科刑。他強調，目前法律概念不明確化爭論，廣泛存在於經濟刑法領域，但違反《公司法》或《證券交易法》是否應施加刑事制裁，則欠缺一貫政策。因違反《公司法》目前是朝大幅除罪化，改為行政罰或民事賠償，而《證交法》是大幅提高刑度。

郭大維進一步表示，為因應經濟犯罪，《證交法》中常運用不確定法律概念或概括條款，但刑事制裁往往涉及人身自由或財產，具有最後手段性的特性，但並不是每件不法行為都屬刑罰對象，因此，《證交法》宜全面檢視刑事責任的構成要件，部分不合時宜的刑罰應當廢除。

國立政治大學法學院兼任教授劉連煜則指出，罪刑法定主義於實務上存在許多問題，在罪刑法定主義下應慎重，才能彰揚法治精神並保障人權。而連一鮑魚前負責人鍾文智，因涉炒作「台灣存託憑證」（TDR），一審遭重判18年，法界人士事後也針對這場研討會提出看法，表示「罪刑法定主義」的精神，應該是國家要判定一個人的犯行，須有法律明文規定，反之，則不能處罰。

2022年12月9日，TDR的案件二審時，文化大學法學院院長王志誠、輔仁大學法律學院院長郭土木教授等兩人都到庭作證，強調TDR非我國《證交法》上之有價證券，而一審判決已嚴重違反罪刑法定主義。

王志誠當時就指出，金管會所主張核定的TDR為《證交法》上的有價證券，乃依據第900號公告，且主張TDR是第900號公告中所指「外國之其他具有投資性質有價證券」，但TDR事實上為我國有價證券，並非外國有價證券，並不在第900號公告所核定「外國之其他具有投資性質之有價證券」範圍內。

法界人士表示，主管證券機關的金管會，未核定TDR為我國《證交法》有價證券，且立法及行政機關竟也漠視此事，未積極修法造成TDR爭議不斷，也造成數起冤獄及許多人的人權受損，政府應當正視並應立即修改證券交易法第165條之2將法條規範的客體對象寫明清楚，才能符合罪刑法定主義精神及真正的保障人權。