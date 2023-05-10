北市鄰長自強活動補助8年未調　王欣儀爭取「調升3倍」編入預算

▲國民黨台北市議員王欣儀。（圖／王欣儀辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員王欣儀日前在民政部門質詢，反映鄰長自強活動補助費在民國2015年微幅增加210元、調整成1210元之後，已將近8年未再調整，造成鄰長若要參與兩天一夜的里鄰活動遊程，或進行離開北市的單日旅遊，大都必須要自行額外倒貼；民政局回應，將補助調升至3840元，並編入市府113年預算編列程序辦理。

王欣儀於日前調閱資料，比較六都鄰長福利，扣除鄰長任內死亡的喪葬慰問金，其他福利補助費加總，台北市只排第三名，其中鄰長自強活動補助費為六都最低，僅補助1210元，與桃園市、新北市各補助3840元相比，僅佔三分之一。

王欣儀提及，台北市目前共有9165位鄰長，接受各里長指揮監督，辦理事項包含市政宣導資料分送、里內環境清潔協助、區公所及里辦公處交付的為民服務等共10大項工作，新冠疫情爆發後的這3年來，還多增加防疫事項，勞苦功高，但相關福利卻未增加。

王欣儀指出，隨著通膨、物價和國旅費用逐年上漲，台北都會區生活更加大不易；為體恤鄰長辛勞，鼓勵協助推動市政，她也已領銜提案，建請市府應該要參考目前物價及其他五都補助情形，酌增鄰長自強活動補助費用，以嘉勉本市鄰長們的服務熱忱，該提案也已在大會正式通過。

而民政局也於今（10）日表示，此案已按王欣儀建議，將鄰長自強活動補助調升至3840元，目前已編入概算，依市府113年預算編列程序辦理。