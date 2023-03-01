5分鐘神仙秒充！2023 MWC手機蓄電功能較勁　2款最吸睛

▲手機充電性能不斷升級，圖為realme GT Neo3火影限定版。（圖／資料照，記者陳俐穎攝）

記者高兆麟／台北報導

世界通訊展（MWC）手機充電效能不斷升級，realme、小米旗下Redmi都公告推出快速充電功能，其中realme GT3充電時間只需約9分30秒的時間，Redmi則強打「5分鐘神仙秒充」，驚艷市場。

realme 於 MWC 2023 世界通訊展上發表 realme GT3，實測影片揭露支援 240W 光速秒充並配備 4,600mAh 電池的 realme GT3，充電80秒就能從0%充至20%電量，充電時機身背後的覺醒光環系統會閃起快充時專屬的紫色呼吸燈效；充電4分鐘，就達到手機一半電量；官方估計僅需9分30秒即可充飽。

而在電池充電保護部分，realme官方指出，realme GT3在實驗超過1600次以240W充電技術循環後，依然保有80%電池健康度，較業界標準高出2倍以上。配合智慧充電設計，可分析使用情境自動切換充電模式，可避免過充情況發生。

相較於realme，小米創辦人雷軍也向外發布「Redmi Note 12 Pro+魔改版」，搭載4100mAh電池，僅需5分鐘完全充滿。

雷軍以「神仙秒充」形容手機充電系統進級程度，定製的6：2電荷泵晶片解決了充電輸入通路中的大電流發熱問題，從源頭降低充電溫升。多顆電荷泵採用分散式佈局，有效避免發熱集中，延長高功率充電時長。