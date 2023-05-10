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立委林宜瑾胞弟被爆飆罵環局女秘書　事後失憶「我LINE好像被盜」

▲王姓女秘書無故被林男飆罵6分多鐘，十分氣憤之下，在其個人臉書發表「不自殺聲明」並公開此事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲王姓女秘書無故被林男飆罵6分多鐘，一氣之下在臉書發表「不自殺聲明」並公開此事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨籍立委林宜瑾的胞弟被爆不滿人事案遲遲未有音訊，疑似用Line打給台南市環保局局長室王姓女秘書，以三字經髒話飆罵。王姓女秘書受辱後，憤而在臉書怒嗆「莫名奇妙被飆罵6分多鐘髒話，事後說賴被盜用了，裝無辜沒事，因是賴系子弟兵，有立委姊姊可撐腰？就可以這麼欺侮人嗎？」

立委林宜瑾的胞弟，目前是台南市一所區域級以上醫院公關主任，同時也是民進黨全國黨代表，傳為賴系子弟兵。不過，林男被爆料替環保局一名約聘的莊姓女子爭取調進局長室擔任秘書，又不滿此人事異動案遲遲未有消息，竟疑似於9日上午11時30分左右，用Line打給局長室王姓女秘書，以髒話飆罵長達6分多鐘。

王姓女秘書無故被林男飆罵6分多鐘，氣憤在臉書發表「不自殺聲明」並公開此事，惟當晚林男即打電話向王姓女秘書道歉，王姓女秘書隨後撤文，並在臉書貼文「就算誤會一場」，但特別註記「酒後不打電話」。

▲王姓女秘書無故被林男飆罵6分多鐘，十分氣憤之下，在其個人臉書發表「不自殺聲明」並公開此事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王姓女秘書在臉書稱，「畢竟我人單力薄，我一個女人家被一再的嗆要輸贏，又沒辦法報案，我是真的會害怕！莫名奇妙被飆罵6分多鐘的髒話，事後就說賴被盜用了，裝無辜沒事，因為是賴系子弟兵，有立委姊姊可撐腰？就可以這麼欺侮人嗎？」

王姓女秘書指控，「（林）去年也是到業務單位咆哮整個辦公室的人，把主管罵到狗血淋頭，後因要調查送辦才買包子去道歉。縣市合併時開公務車酒駕肇事，不但沒事下莊，新聞全壓下，還被安排到大醫院領乾薪，每天醉醺醺上班，在辦公事對女同事言語霸凌等，大家都只能忍了！」為此，她特別在文末註明，「想好好過日子，只想不委曲、不被欺侮」。

針對此事，林男回應表示，前一晚因為喝酒，有沒有打電話他真的記不得了，因他有通話完刪除通話紀錄的習慣，所以電話中沒有通話紀錄，才認為自己沒有打這電話。林男強調，個人已向王姓女秘書致歉，這是他個人行為，與姊姊無關，所以姊姊沒有介入此事，也沒向王姓女秘書道歉。

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