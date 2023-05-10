吊臂砸台中捷運1死8傷「年紀最小才12歲」　盧秀燕：市府將求償

記者游瓊華／台中報導

台中捷運今天遭遇重大工安意外，捷運豐樂站突遭旁邊高樓的高空吊車吊臂倒塌砸中，準備出站的03/04列車來不及反應，迎面撞上吊臂，造成1人遭吊臂擊中後摔出車外，卡在列車下死亡。另外有8名乘客受傷，當中包括12歲男童、一名加拿大籍男子，8人當中有人膝蓋撕裂傷、頭部擦挫傷，都暫無生命危險。

▲台中捷運今天遭遇重大工安意外，釀1死8傷 。（圖／記者許權毅攝）

這起意外有3名傷者送到林新醫院救治，包括49歲唐姓男子左腳擦傷、68歲陳姓女子額頭撕裂傷、54歲陳姓女子左手臂腫脹，都已經出院。另外在中山醫院則有4人傷患，包括48歲吳姓男子右膝擦傷、68歲林姓男子頭部撕裂傷、以及年紀最小的小六12歲男童雙膝及右手擦傷，目前4人意識皆清楚。另有一名32歲邱姓女子送台中醫院，腰痛胸悶、意識清楚，也無大礙。

台中市長盧秀燕一接獲消息立刻趕到現場，也表示因捷運系統軌道事故，今天將採分段局部營運，營運區間為北屯總站至市政府站、及九張犁至高鐵台中站，中斷區間調度公車接駁。

盧秀燕強調，這是個外力造成的事件，不是捷運公司造成的，市府會去調查，調查過程中所造成的損失，政府部門、民眾乘客部分都會求償理賠，另一方面也有公安、工安等刑事責任，因為造成公安意外，不只是賠償還有處分問題，但目前先以救人為主，後續再處理。

勞工局表示，經查本案是齊裕營造股份有限公司所承攬的「興富發建設台中市南屯區豐功段252、253、255等三筆地號新建工程」建案，其承攬人宇球國際興業進行塔式起重機拆除作業時，吊掛過程中中塔節飛落砸中捷運車廂；該工地屬建築高度80公尺以上之丁類工程，是屬於勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心管轄範圍，該中心目前正查處中，將於查處完畢後確定裁罰金額。據指出，職安署已開罰30萬元。

都發局則說，目前已勒令停工，並依法針對起造人興富發建設、承造人齊裕營造公司、監造人大容聯合建築師事務所等，市府並將視調查結果，追究進一步法律責任、裁罰金額與相關賠償事宜。