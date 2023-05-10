線上發牌到一半往生？「正妹荷官」突嬌喘昏厥　嚇壞一票人

▲正妹荷官在線上突然往生，引網熱議。（翻自臉書）

圖文／鏡週刊

今日《爆廢公社》一張照片引發台灣網友熱議，內容顯示一名正妹荷官，在線上發牌發到一半，突然整個人昏厥往後傾，讓許多網友驚訝又好奇：「到底發生什麼事了？」

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其實這是一段發生在去年7月的影像，當時這名賭場正妹荷官，正在進行線上發牌。原本正妹都正常洗牌、發牌，但動作進行到一半，正妹突然開始嬌喘，左手抱頭，隨後整個人就往後傾，仰躺在椅子上。這時把站在旁邊的女性工作人員給嚇壞，她立刻召喚其他工作人員來協助，然後把正妹連人帶椅推到旁邊送醫，不過正妹的後續狀況與消息，就再無傳出。

當時這段影片立刻在多個臉書粉絲頁上引發討論，就有網友認為，這名荷官可能是過勞，所以暈了過去。但也有網友認為「演很大」，可能賭客贏太多，因此上頭下令正妹用假暈的方法，讓遊戲暫停，藉此找到停損點。不過這段影片截圖，又在今日被台灣網友翻出討論，網友們紛紛說：「漏電了？」、「原來是賭命，玩真大！」、「真的倒莊了。」

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