3歲女童冤死！路口擺滿玩具　路人含淚留卡片：妳是最可愛的天使

▲台南女童車禍現場擺滿玩具、鮮花。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、陳韻如／台南報導

台南市北區一對母女8日過馬路時，遭到杜姓孕婦開車左轉撞上，3歲女童當場不治，媽媽則身受重傷。家屬事後回到現場招魂，女童父親哭喊，「爸爸命都不要也要為妳討公道！」、「媽媽還需要妳保佑」，最終才擲出3聖筊結束招魂儀式。另外，事發後許多民眾到現場放花、玩具哀悼女童，並寫上卡片，「一路好走，你會是最可愛的小天使」，讓人不禁鼻酸。

回顧事發經過，警消8日上午9時53分接獲民眾通報，北區成功路、忠義路三段路口發生一起嚴重車禍，隨即趕赴處理，到場後發現現場為一對母女，李姓母親受困車底肋骨骨折重傷、3歲女童則是無生命跡象，經緊急送醫搶救後，女童宣告不治。

家屬昨（9）日回到事故現場招魂，整個儀式持續15分鐘之久，遲遲擲不出聖筊，直到女童父親哭喊，「在王爺、佛祖媽做主下，跟爸爸回家！」，「爸爸命都不要也要為妳討公道！」、「媽媽還需要妳保佑」…，最後才擲出3個允杯，而女童父親也再也忍不住情緒，轉身扶著店家的柱子痛哭失聲，久久不能自己，令人聞之鼻酸。

案件曝光至今，有許多善心民眾到現場擺放鮮花及玩具等，來追悼來不及長大的女童，而截至目前為止，仍有不少民眾前往擺放玩具，另外還有人寫下卡片，「妹妹一路好走，你會是最可愛的小天使，都不痛了，也要幫媽媽加油喔」，希望女童在天之靈，可以保佑媽媽早日恢復健康。