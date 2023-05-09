右轉上國道聞巨響！大貨車駕駛一看嚇傻　YouBike騎士卡輪下慘死

▲大貨車轉彎上國道，撞上單車騎士，造成騎士慘死輪下。（圖／ET資料照）

記者陳韻如／新北報導

新北市林口區一輛大貨車右轉準備駛上國道，但沒想到才剛一轉彎，就聽見一聲巨響，趕緊下車查看後，赫見一輛YouBike卡在車輪下，而一名外籍男子被捲入車底，當場沒了生命跡象，緊急送醫後，外籍男子仍因傷重宣告不治。法官審理後認為，大貨車駕駛轉彎時未依規定行駛，才釀成悲劇，最終依法將他判刑4個月，得易科罰金。緩刑2年。

回顧案情，這輛大貨車2021年11月27日凌晨3時許行經林口文化北路、桃園龜山區八德一路口時，準備右轉駛上國道，但沒想到意外就此發生，大貨車疑似視線死角，當場將年約40歲的外籍騎士捲入車底，造成騎士慘死輪下。

法官審理時，認為大貨車駕駛本應注意汽車行駛至交岔路口右轉彎時，應距交岔路口30公尺前顯示方向燈，換入外側車道，駛至路口後再右轉，而依照當時的天候狀況，及現場照明、柏油路面濕潤無缺陷、無障礙物，視距也良好，並無不能注意的情形，但駕駛卻仍未注意狀況，貿然右轉，當場將腳踏車騎士連人帶車捲入車底，進而造成騎士身亡。

法官審酌，大貨車駕駛未依規定行駛，釀成大禍，也讓家屬身心受到莫大痛苦，但考量他事後坦承犯行，且也與家屬達成和解，最終依過失致死罪嫌判他4個月徒刑，得易科罰金。緩刑2年。全案可上訴。