新竹納骨塔遇雨就積水！議員曝光公文　大罵「智慧力連線」

▲新聯線黨團拿出前市府的公文證明，永恆之丘設計圖說已於107年由前市府核定，並且是「沈慧虹代決」。（圖／翻攝自Facebook／李國璋）

記者劉人豪／新竹報導

新竹市永恆之丘納骨塔將於5月15日開放選位，但進水與積水問題卻嚴重，緊急追加超過1700萬的預備金進行變更設計工程，讓新聯線黨團今（9日）批評「智慧力連線」（林智堅、沈慧虹、張力可）難道不該出面道歉負責任嗎？更批評下雨就嚴重積水的納骨塔，簡直是對先人的二度傷害。

號稱最美納骨塔的新竹市永恆之丘納骨塔將於5月15日開放選位，但卻驚爆嚴重進水與積水問題，新聯線黨團批評前新竹市長林智堅繼棒球場等工程瑕疵後，再次原形畢露，彰顯林智堅前市長浪擲預算，卻頻頻蓋出「金玉其外，敗絮其中」的公共工程。

▲近6000塔位、4000祖先牌位都在受影響範圍，影響率達37.62％。（圖／新竹市府提供）

李國璋指出，原定去年七月完工的大坪頂永恆之丘納骨塔，在林前市長拍完美照貼文後，隨即因開放天井設計導致雨後內部嚴重積水，緊急追加超過1700萬的預備金進行變更設計工程，沒想到效果不彰，遇雨仍然會進水、積水。這樣的工程設計，林智堅前市長、沈慧虹前副市長、張力可前民政處長，這組「智慧力連線」難道不該出面道歉負責任嗎？

余邦彥批評，在傳統文化習俗中，先人的塔位即便是環境潮濕都是會不利後代運勢的，更何況是下雨就嚴重積水的納骨塔，要叫市民如何安心讓先人們在此安息？簡直是對先人的二度傷害！宋品瑩表示，林前市府大肆於社群媒體及新聞稿中宣揚永恆之丘獲得「行政院公共工程金質獎」，稱這是新竹市公共建設最高榮譽肯定，現在發生連兩次下雨即積水的慘狀，讓人不禁質疑此獎公信力何在？中央評估的標準為何？





▲近6000塔位、4000祖先牌位都在受影響範圍，影響率達37.62％。（圖／新竹市府提供）

新聯線黨團拿出前市府的公文證明，永恆之丘設計圖說已於107年由前市府核定，並且是「沈慧虹代決」，廠商也可能主張市府當時同意該設計，導致市府必須額外編列預算來進行改善，根本是浪費民眾納稅錢，必須追究當時核定設計圖說的相關人員的疏失，將赴監察院檢舉要求針對林智堅前市長、沈慧虹前副市長、張力可前民政處長涉及的行政疏失進行調查，還給民眾一個交代！