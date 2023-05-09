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新冠併發症、死亡數都上升　變異株再驗出8例大角星「XBB將成主流」

▲▼變異株監測。（圖／疾管署提供）

▲變異株監測。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠疫情上升！疾病管制署今（9）日公布，上周新冠併發症通報每日平均新增116例，另每日平均新增15例死亡，都略升，另觀察口服抗病毒藥物使用等指標全數上升，副署長羅一鈞表示，預期到6月底之前都是上升趨勢；變異株監測部分，本土個案中XBB已經占4成，且其中還有8例大角星（XBB.1.16），預期XBB將成本土主流病毒。

中央流行疫情指揮中心5月1日解編，世界衛生組織也於5月5日宣布解除國際關注公共衛生緊急事件(PHEIC)，不過國內疫情卻出現上升。

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疾病管制署(下稱疾管署)今(9)日公布國內自3/20新制實施後，近7日(5/3-5/9)每日平均新增116例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前7日(4/26-5/2)之每日平均新增114例略升。上周(4/30-5/6)平均每日新增15例死亡，較前一周(4/23-4/29)之每日死亡平均數12例略增；死亡個案中，95%具慢性病史、68%未打滿3劑疫苗、93%為60歲以上。

包含通報趨勢、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數及住宿式機構陽性率等指標都呈現上升趨勢，疫情雖仍處於相對低點，但已處於上升階段，須持續監測。

疾管署指出，上周新增檢出121例Omicron亞型變異株確定病例。其中70例本土個案分別為35例BA.2.75、29例XBB (其中XBB.1.5佔8例、XBB.1.16佔8例)、3例BA.5、2例BQ.1、1例BA.2；另51例境外移入分別為43例XBB ( XBB.1.5佔17例、XBB.1.16佔13例)、7例BA.2.75、1例BA.2。

近四周監測總計，本土主流病毒株仍為BA.2.75(61%)，其次為XBB(28%)及BQ.1(7%)，XBB佔比已有穩定增加趨勢，須持續密切觀察。WHO表示XBB、BQ.1及BA.2.75等變異株具較佳傳播力及適應力，BA.5次世代疫苗對變異株仍具保護力，而全球XBB及其衍生變異株佔比約82.3%，以XBB.1.5為多(46.7%)，另XBB.1.9.1(10.7%)、XBB.1.16(5.7%)佔比上升，但現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

▲▼疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

疾管署亦指出，全國COVID-19疫情近期呈緩升趨勢，併發症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，呼籲長者等併發症高風險族群接種疫苗與及早用藥，並持續監測防疫措施鬆綁後對疫情影響及變異株變化。

疾管署說明，WHO於今(2023)年5月5日公布第15次IHR緊急會議結論表示，COVID-19是一個既定且持續的健康問題，但其流行已不再構成國際關注公共衛生緊急事件(PHEIC)。目前全球COVID-19病例住院數及死亡數均下降，多數人已具有免疫力，但SARS-CoV-2仍持續變異且有高度不確定性，建議各國應轉為長期管控，並整合新冠病毒及其他呼吸道病毒監測網絡，及將COVID-19疫苗納入國家常規疫苗接種計畫。

疾管署呼籲，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、XBB等新興變異株仍具效力，請符合資格且尚未接種的民眾儘早接種，除COVID-19疫苗外，也請民眾持續配合其他傳染病疫苗接種作業，以獲得免疫保護力。並仍應持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，並建議有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，要戴口罩維護自身及他人健康。

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