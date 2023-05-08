社區保全騙女主委上床6次　回家陪妻小竟驚見「她來敲門」

▲董男隱瞞已婚身分，自以為天衣無縫，不料女友竟找上門來...（示意圖／取自123RF）

記者柯沛辰／綜合報導

南部一名董姓男子去年10月到某社區擔任保全，期間追求大樓女主委，謊稱自己是單身，雙方因此交往並上床6次。不過，女主委欲查看男方身分證卻多次遭阻，內心起疑，決定自己當起柯南，一路追查到董男住家，不料上門竟驚見董仍和妻小同住，讓她怒告貞操權受侵害，經台南地院審理後，判賠20萬元。

根據判決書，女主委表示，董男到職不久就對她展開追求，聲稱自己與前妻離婚7、8年之久，已無聯繫，目前是單身狀態，導致她信以為真，與對方交往成為男女朋友，還發生親密關係多達6次。

交往期間，女主委多次提出想去董男住處看看，但均遭對方以「不願讓前妻、小孩知道」為由拒絕。為求慎重，女主委曾要求出示身分證，欲確認配偶欄是否為空白，但遭董男藉口「這是舊身分證」搪塞。

女主委覺得事有蹊蹺，託人查到董男住處，親自上門查看，不料竟驚見董男與妻小同住，且一家和樂融融，讓她猶如晴天霹靂，當場上前與男方對質，這時董男才坦承自己其實已婚。

女主委控訴，如果她知道董男有老婆，絕對不會答應交往，更不可能發生親密關係，但董男騙了她，已經侵害她的貞操權，讓她日夜飽受精神折磨，身心遭受極大打擊，因此求償60萬元賠償。

對此，董男坦言，他確實隱瞞了已婚身分，但他當時正與妻子協調離婚，也對此感到抱歉，願意為侵權行為賠償，但女方求償金額實在過高，他的經濟狀況實在無法負荷。

法院審理時認為，貞操權是以性尊嚴及性自主為內容的權利，維護的是個人得以自由意願性交，不受他人不法干涉。而性行為對象是否已婚，涉及該性行為是否為法律所允許，自然屬於性自主權重要事項。

法關指出，董男刻意隱瞞已婚身分，與女主委發生性行為，即是以消極隱匿重要資訊的詐欺方式，使女方陷於錯誤而同意與之發生性行為，已嚴重妨害女方的意思決定自由，不法侵害原告貞操權，審酌被告經濟能力、交往程度及侵害情況，近日判賠20萬元，全案仍可上訴。