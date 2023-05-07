快訊／「大雷雨」暴擊！鋒面強水彈來了　4縣市今夜大雨警戒

記者許力方／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（7日）下午指出，期待西南邊「這一大坨」對流再靠近台灣，雖然可能會減弱很多，但這是「這波僅有的最後機會，多給南部一點雨水」。中央氣象局晚間8時50分針對雲嘉彰4縣市發布大雨特報，受鋒面通過影響，易有短延時強降雨出現。

氣象局晚間8時50分發布「大雨特報」，受鋒面通過影響，易有短延時強降雨，今晚到明天（8日）彰化至嘉義地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。大雨特報範圍包括：彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣。

另外並於晚間9時2分針對雲林、彰化2縣市發布「大雷雨即時訊息」，預估持續時間至10時0分，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水。

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氣象預報員葉致均表示，明天清晨中南部、東南部有局部大雨，各地白天還是有降雨，不過下半天水氣減少、降雨情況趨緩，並且開始受到東北季風影響，各地氣溫下降，今天氣溫本來約30度，明天北台灣只剩20到22度，中部、花東23到25度，南部28到30度，預計9日晚上到10日清晨最涼冷，北台灣低溫下探17、18度，其他地區20度上下，10日白天後逐日回溫。