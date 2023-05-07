快訊／高雄4機車追撞噴飛「5歲男童嚇壞」　5傷送醫2人昏迷

▲高雄三民區發生多車追撞事故。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、劉人豪／高雄報導



高雄三民區澄清路和澄明街交叉路口，7日中午11時32分發生多輛機車追撞車禍，消防局出動4車8人前往，共計5名傷者送醫，詳細事故原因仍待釐清。

據了解，該起多車追撞事故，共有5名傷者，年約50歲女頭部及肢體受傷、意識昏迷；年約20歲男頭部外傷及手指撕裂傷、意識昏迷；69歲女腳背擦傷及撕裂傷，意識清醒；36歲女右側肢體及臉擦傷、胸口疼痛、臉擦傷、意識清醒；5歲男童眼角撕裂傷、眼腫、左肩擦傷、意識清醒。