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暑期超夯營隊來了！　青發家教中心多元課程5／8起報名

▲青發家教中心開辦暑期多元營隊。（圖／台北市青少年發展暨家庭教育中心提供）

▲青發家教中心開辦暑期多元營隊。（圖／台北市青少年發展暨家庭教育中心提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市青少年發展暨家庭教育中心將在今年暑假開辦多達18項營隊課程，包括嘻哈饒舌、理財、親子攀岩、手作、流行音樂編曲、仿生科技以及人工智慧應用等，5月8日起至6月12日開放線上報名，相關課程可至青發家教中心網站查詢。

青發家教中心表示，今年暑假營隊首度推出RAP與嘻哈文化，特別邀請台大嘻研社出身的「神經元」擔任講師，為青少年設計了3天的—RAP「嘻」引力課程，從認識饒舌曲風到實際創作寫詞。另推出創客學習課程，結合多項學科知識與實際手作，提升青少年對資訊科技的興趣，包含物聯網與節能屋實作、仿生科技與雷射切割入門、星際大戰-光劍以及人工智能等。

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青發家教中心說，為鼓勵學生發揮創意並學習專業影像與歌唱技巧，也規劃了小小攝影師、GoPro相機基礎、流行歌唱技巧入門及Podcast聲音網紅創作體驗等課程，希望讓學員學習到實用的技能外，也能發掘自己的興趣和創作潛力。

除了青少年營隊課程外，青發家教中心也推出系列親子共學課程，促進親子間交流，有興趣民眾可至青發家教中心官網焦點熱門課程查詢報名相關資訊，或至青發家教中心FB粉絲團按讚即可收到第一手資訊。

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