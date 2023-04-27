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瘋電影／AIR　翻轉NIKE市場品牌地位的關鍵合約

文／賴賴

▲▼AIR。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

典型職場劇，竟然可以這麼好看，單以NIKE簽下麥可喬丹為主題，可以拍成如此具有人性，劇本力十分強大，職場內的故事性極強，尤其是人物設定，每個人都有自己的家庭壓力，星媽的設定實在太逼真，而公司並不是生命中的全部，但是身在職場，習慣效忠公司的魂魄，就會像麥特戴蒙一樣，親力親為全神貫注破釜沉舟的追求極致，誰知道未來，只能把握當下，看得心有戚戚焉，

1984年確實沒有聽過NIKE，那是ALL STAR才是潮的時代，果然西方市場和東方也有些落差，不過看到現在的NIKE，而許多廠牌都潮來潮往，NIKE站在運動頂尖的品牌地位，真的是公司不斷敢挑戰市場不敢的前衛，一雙球鞋要五千多也只有NIKE敢這麼做，電影非常好看，小班和麥特戴蒙，果然零失敗，非常推薦的好作品。

片　　名：AIR
英文名稱：AIR
類　　型：劇情
口碑場日期：04-03 ~ 04-04
上映日期：2023-04-05
片　　長：01時52分
導　　演： 班艾佛列克(Ben Affleck)
演　　員： 班艾佛列克(Ben Affleck) 、 薇拉戴維斯(Viola Davis) 、 麥特戴蒙(Matt Damon) 、 傑森貝特曼(Jason Bateman) 、 高斯塔夫史卡司加德(Gustaf Skarsgård) 、 克里斯梅西納(Chris Messina) 、 克里斯塔克(Chris Tucker)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：華納兄弟

劇情大綱

《AIR》是獲獎導演班艾佛列克的最新作品，描述當年仍是菜鳥球員的麥可喬丹，和Nike成立不久的籃球部門合作，憑著Air Jordan改寫體育世界及流行文化。片中的故事感動人心，呈現一個不按牌理出牌的團隊賭上一切；一位清楚知道自己兒子有著無比才華及巨大價值的母親；以及一位將成為史上最偉大的籃球天才。


在《AIR》中，麥特戴蒙飾演魄力十足的Nike主管桑尼瓦卡洛；班艾佛列克飾演Nike共同創辦人菲爾奈特；傑森貝特曼飾演羅伯史崔瑟；克里斯梅西納飾演大衛福克；馬修馬希爾飾演彼得摩爾；馬龍韋恩斯飾演喬治拉維尼；克里斯塔克飾演霍華懷特；薇拉戴維絲飾演迪洛絲喬丹；古斯塔夫史柯斯嘉飾演霍斯特達斯勒，以及朱利斯泰農飾演詹姆斯喬丹。

▲▼AIR。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲不被框架限制勇往直前的關鍵。

▲▼AIR。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲麥可喬丹有個精明能幹的媽媽。

▲▼AIR。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲反轉ＮＩＫＥ品牌地位的功臣。

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