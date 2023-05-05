竹北車站上演「橘貓大戰眼鏡蛇」！　119證實接獲通報...結果曝光

▲竹北火車站前的機車停車場驚傳眼鏡蛇出沒。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

竹北火車站驚傳眼鏡蛇出沒！有網友今(5)天中午在臉書社團貼文表示，火車站前和平街的機車停車格竟然出現眼鏡蛇，提醒路過車站的民眾注意，尤其是機車騎士，上車前最好拍一拍、動一動機車，以免騎到一半「牠」探出頭來吹風。

網友說，位於竹北車站和平街的機車停車場裡面有一條眼鏡蛇，原本有一隻橘貓在那邊顧著，後來牠被橘貓追著追著就消失了，現在下落不明。PO文網友還原現場「貓咪沒有被吃掉哦，貓咪打贏牠，但是貓咪把蛇嚇跑了」也表示自己已經報警，只是消防局無法幫忙捕捉，蛇也下落不明，也提醒其他網友，如果有人發現行蹤，可以再通報協助。

新竹縣消防局勤務中心證實， 接獲通報，不過因為民宅外的蛇類非119業務範圍，因此並未派遣出勤，之後這名通報的民眾又再次通報「取消」，理由是「已經跑掉了」。由於發現地點正處於竹北派出所與三民派出所交界，但兩派出所都表示今日並未接到相關通報。

雖然兩間派出所都沒有收到通報，目前也沒有其他目擊者證實，不過，蛇類跑到馬路上偶爾還是會發生，實際上民宅外的野生動物捕捉、安置，應為新竹縣農業處業務而非119，但若有民眾有通報119、110，警消還是會協助轉介至承辦單位請求協助。

其他網友也參與討論，推測可能是天氣變暖讓牠跑到大街上，互相提醒「發動機車前注意車體有無異物，以免騎到一半牠探出頭來吹風…」由於原PO提到橘貓大贏眼鏡蛇，也有網友結論「蛇形刁手打輸詠春」。

▲▼網友在臉書社團貼文表示，竹北火車站看到眼鏡蛇出沒。（圖／翻攝臉書「竹北大小事」）

▲▼新竹縣119證實收到通報又取消，不過轄區派出所卻都表示沒有民眾報案。（圖／記者陳凱力翻攝）