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查獲槍枝零件追出槍毒集團　「老爸回家幫開門」警破家庭兵工廠

▲台南市警二分局查獲顏、黃2名犯嫌，持有改造手槍及毒品等證物，另李姓女子係洗錢防制法通緝犯，偵訊後依法送辦及歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局查獲顏、黃2名犯嫌，持有改造手槍及毒品等證物，另李姓女子係洗錢防制法通緝犯，偵訊後依法送辦及歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局偵查隊，4月初偵辦毒品案時，於犯嫌身上起獲有槍枝拆解零件，經專案小組鍥而不捨追查，經1個多月跟監掌握犯嫌動向，3日下午2時許聲持多張搜索票，兵分多路查獲45歲顏姓男子等2人，起獲改造手槍、改造工具、毒品，及李姓女通緝犯，依法送辦及歸案。

警方指出，專案小組3日一早就全副武裝出發，並與轄區之新化、善化等分局員警共同查緝埋伏，但在新化之45歲顏嫌（新化人、有毒品槍砲資料）住處，一直埋伏至下午2時都無人出入，也恰經其父親返家後帶同員警上樓敲門，在其睡眼惺忪開門之際，員警一舉攻入、表明身分控制，迷糊中在警察之喝斥詢問聲中，乖乖交出背包內之改造手槍1枝、子彈28顆，查獲槍械改造工具鑽床等器具一批及毒品海洛因3.79公克、安非他命19.26公克等證物。

▲台南市警二分局查獲顏、黃2名犯嫌，持有改造手槍及毒品等證物，另李姓女子係洗錢防制法通緝犯，偵訊後依法送辦及歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另在東區某汽車旅館內查獲涉嫌槍枝改造共犯36歲黃姓犯嫌（安南區人、有毒品槍砲資料），在其身上起獲安非他命0.7公克，且發現旅館房內黃嫌之同住李姓女友（30歲、安南區人、有詐欺、毒品資料），也因涉嫌洗錢防制法經台南地檢署發布通緝（2023年3月底發布通緝）。

▲台南市警二分局查獲顏、黃2名犯嫌，持有改造手槍及毒品等證物，另李姓女子係洗錢防制法通緝犯，偵訊後依法送辦及歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃、李兩嫌沒料到2人雖四處躲藏、每日變換住宿地點，但早就被專案小組鎖定，在兩人中午過後準備退房開門之際，馬上被員警上前控制，並在黃嫌身上起獲毒品及確認李女通緝身分，逐一上銬逮捕帶回。全案調查後將顏、黃兩嫌依涉嫌槍砲及毒品罪嫌送辦；另李姓通緝犯則解送台南地檢署歸案。

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