父子檔進口挖土機...5千萬「大麻磚+手槍」焊底盤　緝毒犬也沒發現

▲國內發生首宗用怪手走私槍毒案件。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

刑事局去年發現有2部中古怪手從加拿大出口到台灣，但分析大數據之後，查出加拿大出貨商與台灣進口公司，近年來完全沒有進口怪手的紀錄，檢警追查發現，在台灣的張姓男子與通緝躲藏國外的兒子，竟從加拿大走私槍毒，並將其藏在挖土機裡躲避查緝。警方在怪手底盤車梁、電氣線盒內起獲30公斤的大麻磚、大麻花、制式手槍、槍枝零件等物，價值超過5000萬元，是台灣治安史上第一起用怪手走私槍毒的案件，檢方依運毒等罪嫌起訴張姓父子及王姓共犯等3人。

刑事局偵三大隊接獲情資，有犯嫌企圖以進口「怪手」夾帶槍毒闖關入境，專案小組去年12月3日會同台中關查驗，在兩部怪手的電器線路箱、車底車樑處搜出大麻磚80塊、大麻花859公克、大麻膏142公克、大麻糖果123包、大麻電子煙192枝、大麻電子煙彈92枝、大麻煙加熱器42支、克拉克制式短槍2枝、SCCY制式短槍1枝、3支長槍主要組成零件、1支霰彈槍主要組成零件、長槍彈匣33個、擴充彈匣6個。

▲▼檢警起獲大量槍毒。（資料照／記者張君豪攝）

警方指出，犯嫌刻意進口重型機具，並把槍毒焊死封存在快手車底大樑內，讓進口查驗X光機無法透視內部，連關務署緝毒犬也嗅聞不出異狀，所幸警方透過大數據研判，鎖定該批怪手內藏玄機，果然搜出大批槍毒。

▲警方在挖土機內發現大量違禁品。（圖／資料照）

檢警調查，張姓男子（69歲）與因運毒遭通緝而躲藏國外的兒子（40歲）及王姓友人共謀運毒，兒子將大量槍毒夾藏在2部挖土機的底盤、履帶內、機械臂、怪手前端、引擎、油箱、電氣線盒，整批貨從加拿大起運，在台灣的張男為收件人，地址於彰化花壇一間公司。

挖土機抵台後，張男再連絡王姓男子，以密語「55需要修理、55的電路和車底可能要敲，需要整理」等，通知王男到場將挖土機拆卸，並取出槍毒。

檢訊時，張男坦承挖土機是兒子寄送來台請他處理，但否認知情挖土機內有違禁品，稱是後來兒子傳LINE才知道挖土機裡有槍毒；王男也否認涉案，辯稱只是受託修理挖土機。但檢方查出，在張姓父子的LINE對話內，早已討論走私一事，且有相關的監聽、報關紀錄可佐證，且將大量槍毒夾藏在挖土機內，需要縝密計畫，不採信張、王的辯詞，仍將三人起訴。

▲檢警逮捕怪手進口人張姓主嫌。（圖／資料照）