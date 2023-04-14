　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

父子檔進口挖土機...5千萬「大麻磚+手槍」焊底盤　緝毒犬也沒發現

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲國內發生首宗用怪手走私槍毒案件。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

刑事局去年發現有2部中古怪手從加拿大出口到台灣，但分析大數據之後，查出加拿大出貨商與台灣進口公司，近年來完全沒有進口怪手的紀錄，檢警追查發現，在台灣的張姓男子與通緝躲藏國外的兒子，竟從加拿大走私槍毒，並將其藏在挖土機裡躲避查緝。警方在怪手底盤車梁、電氣線盒內起獲30公斤的大麻磚、大麻花、制式手槍、槍枝零件等物，價值超過5000萬元，是台灣治安史上第一起用怪手走私槍毒的案件，檢方依運毒等罪嫌起訴張姓父子及王姓共犯等3人。

刑事局偵三大隊接獲情資，有犯嫌企圖以進口「怪手」夾帶槍毒闖關入境，專案小組去年12月3日會同台中關查驗，在兩部怪手的電器線路箱、車底車樑處搜出大麻磚80塊、大麻花859公克、大麻膏142公克、大麻糖果123包、大麻電子煙192枝、大麻電子煙彈92枝、大麻煙加熱器42支、克拉克制式短槍2枝、SCCY制式短槍1枝、3支長槍主要組成零件、1支霰彈槍主要組成零件、長槍彈匣33個、擴充彈匣6個。

▲▼ 。（資料照／記者張君豪攝）

▲▼檢警起獲大量槍毒。（資料照／記者張君豪攝）

▲▼ 。（資料照／記者張君豪攝）

警方指出，犯嫌刻意進口重型機具，並把槍毒焊死封存在快手車底大樑內，讓進口查驗X光機無法透視內部，連關務署緝毒犬也嗅聞不出異狀，所幸警方透過大數據研判，鎖定該批怪手內藏玄機，果然搜出大批槍毒。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲警方在挖土機內發現大量違禁品。（圖／資料照）

檢警調查，張姓男子（69歲）與因運毒遭通緝而躲藏國外的兒子（40歲）及王姓友人共謀運毒，兒子將大量槍毒夾藏在2部挖土機的底盤、履帶內、機械臂、怪手前端、引擎、油箱、電氣線盒，整批貨從加拿大起運，在台灣的張男為收件人，地址於彰化花壇一間公司。

挖土機抵台後，張男再連絡王姓男子，以密語「55需要修理、55的電路和車底可能要敲，需要整理」等，通知王男到場將挖土機拆卸，並取出槍毒。

檢訊時，張男坦承挖土機是兒子寄送來台請他處理，但否認知情挖土機內有違禁品，稱是後來兒子傳LINE才知道挖土機裡有槍毒；王男也否認涉案，辯稱只是受託修理挖土機。但檢方查出，在張姓父子的LINE對話內，早已討論走私一事，且有相關的監聽、報關紀錄可佐證，且將大量槍毒夾藏在挖土機內，需要縝密計畫，不採信張、王的辯詞，仍將三人起訴。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲檢警逮捕怪手進口人張姓主嫌。（圖／資料照）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
裝修蟑螂詐400萬！全家驚收「女體箱屍」　專家：是慣犯
快訊／蔡英文、陳時中被控「擋疫苗殺人」　62案調查出爐
有漏洞！民眾檢舉恢復11項「紅黃線違停未列入」　網笑：繼續爽
快訊／辜濓松夫人辜林瑞慧辭世　享壽83歲
有人重覆領到6000元！　財政部回應了
南港車站前驚見「超兇睡衣妹」！　狂晃半球
快訊／鄭仲茵再戰陳冠霖！　曬出家暴驗傷診斷書
等了13年！　新北「五泰輕軌」獲政院核定

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

澎湖印尼移工產子遺棄　同事發現報警救回嬰...加護病房觀察中

一把螺絲起子撬開門！竊賊闖貨運行　短短80秒得手5.6萬

找友冒領2萬拾得金...新北荒唐警遭收押　分局火速下令停職

快訊／蔡英文、陳時中等被控擋疫苗殺人　62案查無不法全簽結

拒國民法官參審憂「心證污染」！酒駕奪命男遭打臉　主要理由曝光

堵詐3法重點一次看！洩個資罰千萬、平台實名制、收簿集團5年刑期

北市警所長詐領1800防疫津貼　慘被拔官再吐百倍金額換緩起訴

侵占欣桃736.5萬！國防部前次長孫玦新「公關費收口袋」判4年

彰化和美今晚送肉粽！道長點名「5生肖」迴避　時間路線曝光

88槍擊案王文宗等8人起訴　立委陳椒華：盼南檢查出全貌

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

Jisoo新歌舞神同步《舞孃》《保庇》！　BLACKPINK齊跳「開花舞」超可愛＞＜

三重男趕時間求「開快點」遭拒　連飆髒話...運將直開警局提告

醉男痛毆17拳＋搶手機逃跑　願賠2萬和解...運將崩潰提告

姚淳耀撞臉YouTuber鍾佳播！ 網看《模仿犯》狂出戲！2人合體「根本雙胞胎」

玩高空彈跳阿北幫打氣　聊一半突推下～女嚇歪

澎湖印尼移工產子遺棄　同事發現報警救回嬰...加護病房觀察中

一把螺絲起子撬開門！竊賊闖貨運行　短短80秒得手5.6萬

找友冒領2萬拾得金...新北荒唐警遭收押　分局火速下令停職

快訊／蔡英文、陳時中等被控擋疫苗殺人　62案查無不法全簽結

拒國民法官參審憂「心證污染」！酒駕奪命男遭打臉　主要理由曝光

堵詐3法重點一次看！洩個資罰千萬、平台實名制、收簿集團5年刑期

北市警所長詐領1800防疫津貼　慘被拔官再吐百倍金額換緩起訴

侵占欣桃736.5萬！國防部前次長孫玦新「公關費收口袋」判4年

彰化和美今晚送肉粽！道長點名「5生肖」迴避　時間路線曝光

88槍擊案王文宗等8人起訴　立委陳椒華：盼南檢查出全貌

大都會搶人勝算高？　知名記者曝大谷曾透露對紐約真實想法

趕《平均》上路死線　彰化法人搶買台中億元豪宅

澎湖印尼移工產子遺棄　同事發現報警救回嬰...加護病房觀察中

19歲恐怖情人當眾燒死前女友！　潛逃海外被下「紅色通緝令」

綠嗆「共機擾台還辦雙城論壇？」　蔣萬安重複這句：講3次很重要！

發現真人史努比　黑白相間「牧羊貴賓犬」可愛萌樣狂吸21萬粉

一把螺絲起子撬開門！竊賊闖貨運行　短短80秒得手5.6萬

雷／《曼達洛人》第3季完結倒數！「關鍵角色領便當」…尤達寶寶新裝備萌爆

跑到火雞地盤惹事下場慘！　傻汪哭著回家找麻麻：小小鳥差點不見

「喪屍怪物」夜半找上門！曾敬驊尖叫：頭皮傷口最嚇人

憨柴跳土堆...撞網「裝沒事」 媽目睹悲劇傻笑：養到二哈

社會熱門新聞

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

赴緬追愛「靜宜女」園區找到工作！　企業主身分曝光

流籠失速下墜！台電3工人遭拋飛慘死

靜宜女大生「氣場超怪」　同學揭她私下為人

即／前高階警官出遊越南猝死

狂閃大燈+雷射筆逼讓　網怒轟「電動8+9」警怒了

玖壹壹春風結拜二哥槍轟爆頭亡　關鍵5分鐘扣下扳機

龍亨幹部陪客喝酒猝死　少爺下班叫不醒送醫不治

孔子第74代名醫性侵女患者！休息室伸魔爪

新北「鋼骨3m高掉落」　工人雙腳慘被砸碎

即／台南保時捷3車連撞　2車瞬成火球駕駛驚險逃命

他散布女友裸照　開假帳號超得意

香菱曝圤智雨有潛規則　他提告自爆收錢炒新聞

更多熱門

相關新聞

即／加拿大外海發生規模6.0地震　暫無海嘯警報

即／加拿大外海發生規模6.0地震　暫無海嘯警報

美國地質調查所（USGS）表示，加拿大西部外海今天發生規模6.0淺層地震，但未引發海嘯警報，目前並無災損或傷亡消息。

台灣議題就是加拿大議題　加國：與台灣交往至關重要

台灣議題就是加拿大議題　加國：與台灣交往至關重要

兒子莫名鬼剃頭 媽偷拍發現爆笑真相

兒子莫名鬼剃頭 媽偷拍發現爆笑真相

加拿大國防主席讚蔡英文高品質執政

加拿大國防主席讚蔡英文高品質執政

加拿大國會議員訪團來台　將拜會蔡英文

加拿大國會議員訪團來台　將拜會蔡英文

關鍵字：

運毒槍毒大麻挖土機加拿大

讀者迴響

熱門新聞

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

最美新娘結婚3個月遭出軌！丈夫鹹濕對話曝

玖壹壹演唱會倒數2天！春風突發黑白照悼念：來世見了

買透天與爸媽同住！他撞見「門外一幕」傻了

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

16歲網美無照騎重機　嗆「危險你媽」自撞慘死

25歲人氣樂團成員涉販毒被逮！家中搜出乾燥大麻

老父親「堅持不讓請看護」　50歲孝子生日暴斃

快訊／三讀通過！道交條例修法恢復民眾檢舉違停　不禮讓行人罰更重

終極大魔王來了！「他心痛噴5萬元」全場激怒

赴緬追愛「靜宜女」園區找到工作！　企業主身分曝光

郭綜合為癌末病友辦婚禮完成心願

辦公室當眾大屠殺！男記者遭電鋸肢解慘死

不是林襄！鄉民點名「新啦啦隊女神」是她

「最強海王」女教師無碼照曝！「小本本」詳記戰力

更多

最夯影音

更多
爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做
11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面