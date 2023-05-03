批封路搭篷解換護照人潮　葉元之轟羅致政「草包」：心裡只有選舉

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批封路搭篷解換護照人潮　葉元之轟羅致政「草包」：心裡只有選

▲▼國民黨新北市議員葉元之。（圖／翻攝自葉元之臉書）

▲國民黨新北市議員葉元之。（圖／翻攝自葉元之臉書）

記者崔至雲／新北報導

51勞動節連假期間，外交部領務局外等待申辦護照的人潮更甚。民進黨立委羅致政建議可以封路、搭帳篷，讓等待的民眾不需要風吹日曬雨淋、到處亂竄。對此，今（3日）受國民黨徵召要參選板橋東區立委的新北市議員葉元之轟羅致政，心裡只有選舉，竟提出封路辦護照的草包建議。

外交部領務局外等待申辦護照的人潮仍然很多，羅致政3日質詢時關切，近日排隊人潮「包圍」立法院研究大樓，民眾只能在烈日下等待，應該適度擴大網路預約名額，甚至開放立法院委員會會議室，讓民眾進來吹冷氣。

葉元之下午被徵召參選立委後，即發文砲轟，英系立委羅致政今天上午針對辦護照人潮太多，竟提出一個超有創意的建議，他要求外交部把濟南路封起來讓人辦護照，並請外交部動用預備金支付相關費用，他還語重心長提醒外交部，「選舉到了、這都民怨、現實一點」。

葉元之表示，先不管英系立委這是什麼草包建議，但他竟然吃了誠實豆沙包，證明民進黨心中只有選舉，只有選舉到了才想解決民怨，難怪在疫情期間，前行政院長蘇貞昌也會脫口而出「讓我們一起打贏這場防疫的選戰！」。

葉元之認為，辦護照壅塞的問題是從年初就開始了，英系立委如果真的關心，年初時為何不說？怎麼會在過了快半年才注意到這問題？這也難怪英系立委在前兩年不顧民意反對硬要開放萊豬；也不願意幫板橋鄉親多爭取疫苗，原來是選舉還沒到啊！「大家還要投給這種只重視選舉的英系立委嗎？」
 

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