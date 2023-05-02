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社會 社會焦點 保障人權

內湖槍手狂轟15槍行蹤不明！關鍵人竟無保請回　士檢不服今提抗告

▲內湖槍擊案，傷者照片曝光。（圖／民眾提供）

▲王姓知名節目製作人在自家社區附近，遭變裝外送員的槍手近距離連開15槍。（圖／民眾提供）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區王姓知名節目製作人上月10日於住家附近，慘遭變裝外送員近距離連開15槍險殘，警方日前逮獲11名犯嫌，而黃姓槍手已疑逃往東南亞；11人訊後5人交保、5人請回，其中涉嫌安排槍手搭船出境的60歲陳嫌遭檢方聲押，但法院認無羈押必要，諭知無保請回且未限制住居。對此，士檢今（2）日不服提出抗告。

北市專案小組上月28日、29日動員近百名警力兵分多路，查獲林、許、李、劉、陳姓等11名涉案犯嫌到案，查扣子彈35顆、擦槍工具等證物，全案依違反槍砲彈藥管制條例、殺人未遂等罪嫌，警訊後移送士林地檢署偵辦。

檢警查出，65歲陳嫌提供黃姓槍手住處，22歲李、27歲林協助住處清理、21歲劉男提供物資，至於另名60歲陳男則指派50歲張男安排船隻，由49歲顏姓船主以及44歲許男陪同槍手前往澎湖；至於，26歲林、27歲施、25歲黃則是提供汽、機車使用，被列為證人。

上月30日檢方複訊後，將60歲陳姓男子聲押禁見，顏、許、李等3人以5萬元交保，林、劉2人以1萬元交保。士院開羈押庭後，認陳男涉藏匿人犯及違反入出國移民法等罪嫌，與已到案共犯所述大致相符，並有相關卷證資料可憑，難認有串、滅證之虞，而檢方未具體指明，陳男與哪名共犯有勾串跡象或可能，故認尚無羈押原因，予以請回。

對此，士檢經研議後，2日提抗告理由指出，尚有共犯未到案，自有羈押陳姓嫌犯以免勾串之必要性，且審酌張嫌前後說詞有矛盾，有串供及滅證之虞，仍有有羈押原因和必要性。全案尚待高等法院受理抗告並分案處理。

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