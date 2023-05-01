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快訊／八里槍案主嫌抓到了！逃亡12小時躲摩鐵被逮　槍手仍在逃

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市八里區昨(4月30日)下午發生一起槍擊案，造成一名男子遭流彈波及，大腿遭子彈劃傷。警方深入調查，被害男子在外有賭債糾紛，債主因此開車載著槍手尋仇，案發12小時後，警方於淡水一處摩鐵內逮捕槍案主嫌(債主)，但目前槍手仍在逃，全案正進一步調查釐清中。

▲▼ 八里槍擊 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲八里槍案槍手持槍走下車（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，開車的張姓男子(41歲、無業)就是八里槍案的主嫌，張嫌與被害的王男(35歲)有2萬元賭債糾紛，張因此找來槍手尋仇，昨下午開車載著槍手前往八里埋伏，見到王男走出社區大門，立即上前連開2槍，得手後隨即逃離現場。

王男相當命大，槍手連開2槍都未直接命中，但仍遭流彈劃傷右大腿內側，他隨即返家自行包紮。

案發後警方全力追查，於今凌晨1時許於淡水一處摩鐵內發現張嫌，當時房內僅有他一人，立即將其壓制帶回。初步了解，張嫌、槍手、及被害的王男3人均熟識，全案起因疑為賭博所引發的債務糾紛，張嫌不滿王男積欠2萬元賭債，因此教唆槍手持槍示警；張嫌落網後否認犯案，目前全案依殺人未遂，槍砲彈藥刀械管制條例移送士林地檢偵辦。目前槍手仍在逃，警方已鎖定身分，正進一步追緝中。

▼主嫌張男今凌晨於淡水一處摩鐵落網。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼八里槍案主嫌落網，槍手仍在逃。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼八里槍案主嫌落網，槍手仍在逃。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼八里槍案主嫌落網，槍手仍在逃。（圖／記者陳以昇翻攝）

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