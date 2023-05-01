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吸入不明氣體！印度一家五口全喪命　路上多人倒地昏迷

▲國家災害響應部隊成員穿上保護裝備，協助當地居民疏散。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

印度旁遮普邦盧迪亞納市（Ludhiana）4月30日上午發生不明氣體外洩事故，總計11人死亡、4人住院治療，且有許多人通報呼吸困難，現場緊急進行封鎖，當地居民被疏散。住在事發地點附近的居民說，他的親戚一家五口全因吸入氣體喪命，「以前房子裡住著5個人，現在一個人都沒了」。

BBC報導，這起事件發生的地點人口稠密，當地有多間商家，包括冷飲店、雜貨店、診所等等，是許多人會去的地方。就在周日，當氣體開始蔓延時，飄出濃濃異味，當地民眾紛紛走出家門，確認外洩源頭到底在哪裡。

當地居民辛格（Shivam Singh）透露，他起先以為異味與下雨有關，但隨著味道越來越重，往外頭一看才發現，許多人已經倒在地上，昏迷不醒。當地男子橋貝（Arvind Chaubey）也說，當他發現異狀時，就用一塊布遮住臉部離開現場，並報警、叫救護車，且身邊許多人都出現呼吸困難的情況。

▲▼ 印度旁遮普邦盧迪亞納市（Ludhiana）4月30日發生不明氣體外洩事故。（圖／達志影像／美聯社）

▲目前氣體外洩的原因迄今尚未得到官方證實。（圖／達志影像／美聯社，下同）

居民庫馬爾（Kapil Kumar）就住在發生外洩事件的社區內，他指出，他的親戚一家五口就住在雜貨店附近，是一對夫妻與3名孩子，但5人都因吸入氣體喪命，「房子原本住著5個人，現在一個人都沒了」。

住在其他地方的男子古普塔（Ajay Gupta），事發當日清晨6時30分，還接到家人的電話，祝福他結婚紀念日快樂，但才相隔1個小時，就接到對方過世的電話通知，且其他家族成員也喪命。

針對這起事件，旁遮普政府宣布提供每一名死者家屬20萬盧比（約新台幣7.5萬元）賠償金，也會給傷者5萬盧比（約新台幣1.8萬元）。目前氣體外洩的原因迄今尚未得到官方證實，但外傳事發區域有檢測到高濃度硫化氫。一名地區官員周日表示，可能是某些化學物質與人孔中的甲烷發生反應，進而產生致命氣體。目前相關單位正在調查氣體洩漏源頭。

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