苗栗天后宮「鐵馬進香團」開始報名！限額300人2天完成345公里

▲2023年苗栗鐵馬進香活動將在6月2日、3日舉辦，全程345公里，苗栗市公所預計號召300名鐵馬騎士共襄盛舉。（圖／苗栗市公所提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

2023年苗栗鐵馬進香活動，苗栗市公所號召鐵馬騎士，在6月2日以騎乘自行車方式，從苗栗市天后宮前往雲林北港朝天宮進香，隔天再從朝天宮返回苗栗天后宮，全程長達345公里，今天(1日)起接受報名，限額300人。

苗栗市公所表示，鐵馬進香約在60年前曾在苗栗掀起熱潮，苗栗鐵馬進香團也因此成為苗栗客家庄特有的一種進香文化；但隨著時代變遷、交通發達而逐漸沒落。

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苗栗市長邱鎮軍秉持傳承昔日鐵馬進香之精神，復刻一甲子前苗栗青年子弟騎著腳踏車長途跋涉至北港朝天宮進香的虔誠與毅力，在今年預計號召300名單車騎士要在6月2日重現當年苗栗鐵馬進香之盛況。

今年活動路線總長345公里，行經苗栗、臺中、彰化及雲林，預計在第一天(6/2)下午5點抵達北港朝天宮，進行參香儀式並夜宿朝天宮香客大樓，隔日再依原路線返回苗栗天后宮。

苗栗市公所今(5月1日)召開記者會宣布，開放線上招募單車勇士，5月1日下午13:00至5月2日晚上23:59止，苗栗縣民優先報名，限額100名；5月3日中午12時後開放全國民眾報名，限額200名，2階段報名皆額滿為止，共300名。

苗栗市公所也打造一輛油、電混合動力的三輪車當作媽祖坐駕，全程領航，帶領騎士完成這次鐵馬進香的挑戰。

苗栗市公所表示，活動報名費1200元，報名成功的民眾，均可獲得專業的自行車車衣以及精美紀念金幣；而完成2天的進香活動後，更可獲得精緻完成獎牌以及完成證書，極具紀念價值。市公所提醒，有興趣的民眾務必把握報名時間共襄盛舉。

▲苗栗市公所打造一輛油、電混合動力的三輪車當作媽祖坐駕，將帶領騎士完成今年鐵馬進香的挑戰。（圖／苗栗市公所提供）