4歲妹妹「全身癢2年」醫不好　檢查過敏原竟是4種食物每天吃

▲皮膚癢可能是過敏。（圖／ETtoday示意圖）



記者許力方／綜合報導

全世界人口統計約有千萬人受過敏影響，營養師許瓊月就指出，慢性食物過敏對身體影響層面又多又廣，很難被發現，她曾遇到2個案例，一名4歲小女童全身抓到破皮，就醫2年無法根治，沒想到一經檢測，結果發現她竟對4種食物嚴重過敏，每天刺激之下不斷發炎，經她建議後做2件事，短短1個月就獲得緩解。

許瓊月在《月月營養教室》頻道中表示，過敏主要有分成2部分，環境型過敏、食物型誘發過敏，食物誘發又分急性及慢性，其中慢性過敏影響身體層面廣，當攝取過敏食物到發生不舒服通常要過72小時，很難發現吃了哪些食物造成，有些看起來無害的食物，例如雞蛋、牛奶、豆腐都可能造成過敏。

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▲4歲妹妹「全身癢2年」抓破皮，就醫用藥治不好。（圖／翻攝自YouTube／許瓊月營養師）



門診上，許瓊月曾遇過一起案例，媽媽帶來4歲女兒看診，女童抓到整個皮膚破皮，流很多血且有結痂疤痕，讓她看了很心疼，雖然媽媽有帶女兒就醫，並用藥抗組織胺、類固醇等治療，2年時間按時使用，但一直無法根治，於是來做慢性食物過敏檢測。

結果發現，過敏原食物令她們意想不到，竟然是「橄欖」。許瓊月說，因為媽媽很健康、注重養生，都用橄欖油做菜，女兒每天受到橄欖刺激，一直有發炎反應，且女兒還對花椰菜、檸檬、小麥過敏，剛好都是女兒喜歡吃的食物，導致每天暴露在慢性食物過敏原的風險下，造成過敏反應。

許瓊月建議，女童應短暫時間內先避免吃這些過敏原食物，減少過敏反應發生，接著再來補充幫助緩解過敏的營養補充品，讓腸胃道黏膜比較健康。沒想到只有一個月時間，就做這兩件事，狀況就改善，讓媽媽非常開心。

另外一起案例，則是不想用藥的失眠病人。許瓊月說，病人就診時坦言，有4、5年的睡眠困擾，經諮詢後，許瓊月建議對方做過敏檢測，報告顯示，他對牛奶、杏仁、鳳梨有嚴重過敏，讓病人超級驚訝，以為牛奶、杏仁可以幫助睡眠，結果對他來說卻產生重度過敏、不適合食用，同樣建議2個方式，病人3個月就回診，聲稱成功解救了他困擾。

許瓊月指出，慢性食物造成的症狀表徵，最常見的容易看得到的，以皮膚來說，就是青春痘、乾癬、濕疹、蕁麻疹或是異位性皮膚炎，再來是鼻竇炎或中耳炎、氣喘，以及腸胃道脹氣、腹瀉或便秘，容易腸胃炎，也都有可能是慢性過敏，另外還有肌肉痠痛、關節炎也都可能有關連性。

其中最沒辦法聯想到的，其實跟心理層面有關的，包括憂鬱或情緒低落、感覺很躁、高亢狀態，或常常睡不好、記憶力不集中忘東忘西、過動，這些現象都跟慢性食物過敏有非常重大的關係。