韓女陳屍飯店！關鍵行李箱被運回韓　男友哥親自帶來台灣送鑑識

▲▲高雄商旅發生韓國情侶命案 ，警方正積極偵辦中 。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳韻如／高雄報導

韓國一對情侶來台旅遊，卻發生李姓女友陳屍高雄某商旅案件，警方調查後認定其金姓男友涉嫌重大，且他還在回韓國前先把行李寄回，行徑相當可疑，也引發警方起疑。目前最新消息指出，該只關鍵行李箱稍早已由金嫌的哥哥帶來台灣，現已交由專案人員檢查鑑識，全案目前仍在積極偵辦中。

金男與李女來台4天3夜遊，原定25日離台，卻在24日下午1時許發生命案。金男當時向商旅櫃台人員表示31歲的李姓女友已沒氣息，之後商旅人員通報救護車將李女載往大同醫院急救。李女到院前無生命跡象，搶救仍被宣告不治。

檢警與法醫相驗，確認死者多處受傷，李女頭部受到重創，疑遭鈍器敲擊或短距離撞牆，頸部也有勒痕，確定遭他殺。

檢警隨後展開調查，並發現金男在2人回國以前，就已提前把李女行李寄回，而這不尋常舉動也讓檢警起疑，不排除犯案凶器就藏匿其中，懷疑金嫌企圖湮滅證據，因此向法院聲請羈押，但法官裁定10萬元交保，限制出境出海及住居，必須定期報到。

稍早最新消息傳出，這只關鍵行李箱稍早被金嫌哥哥帶來台灣，目前行李箱被列為重要證物，檢警也立刻檢查鑑識，另也查扣金嫌本人的行李箱，全案目前仍在積極偵辦中。