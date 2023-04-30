工商建設研究會攜手溫蘋基金會　獎學金嘉惠500學子

▲ 「快樂建研 傳愛助學」獎學金嘉惠學子，黃敏惠市長頒獎勉勵優秀學生 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中華民國工商建設研究會秉持回饋與善盡企業社會責任之心，與溫蘋社會福利慈善事業基金會長期關懷弱勢，每年捐助善款幫助孩子穩定就學。今(30)日於嘉義市文化中心音樂廳聯合舉行「快樂建研 傳愛助學」優秀青少年獎助學金頒獎典禮，來自高中職、國中小及家扶中心等計500名來自雲嘉南地區學子受贈。嘉義市長黃敏惠特別前來勉勵優秀學子，並親自頒發獎助學金，號召更多的人共襄盛舉，將愛心繼續傳遞下去。

黃敏惠表示，傳愛助學活動邁入第12年，12年來幫助學生超過5000位，有受獎的孩子們在長大後一同加入志工團隊，將溫暖傳給需要的人，讓愛世代傳承，這就是愛最大的力量。感謝來自社會各界溫暖的愛鼓勵弱勢家庭的孩子為將來努力打拼，也幫助孩子們安心、穩定的就學，期待這份集結社會大眾力量的温暖能繼續守護嘉義孩子的未來。





建研會理事長，同時也是溫蘋基金會董事長江溫良表示，助學傳愛活動邁入第12個年頭，以嘉義市為核心，將愛心與溫暖散播到每個角落，感謝建研會全體學長及溫蘋基金會董監事顧問、獅子會及社會各界工商團體共同以愛關懷學子，更感謝黃敏惠市長每年的大力支持，為慈善公益活動注入力量。