科達建築攜手工商建研會舉辦夏日音樂節　董座賴建程邀逾200位企業董座齊聚

▲科達建築攜手中華民國工商建設研究會大港湖聯誼會，近日於北市知名音樂餐廳舉辦「夏日音樂節」，現場政商名流雲集。

圖、文／科達建築提供

盛夏時節、百花齊放，正適合與好友齊聚一堂共度美好時光！科達建築攜手中華民國工商建設研究會大港湖聯誼會，近日於（8/28）於北市知名音樂餐廳「EZ5 Live House」舉辦「夏日音樂節」，工商建研會大港湖聯誼會第9屆會長暨科達建築董事長賴建程帶領幹部團隊出席，現場政商雲集，臺北市議員和逾兩百位工商建研會企業董座前來同歡，更安排實力歌手Vita張芮菲、張心傑、吉巴奈等接力演出，動人唱腔博得滿堂彩，也讓活動氣氛High到最高點，顯見賴建程會長政商人脈豐厚！

賴建程現場表示，「這次聯誼會相當特別，是工商建研會30多年以來第一次破天荒在音樂餐廳舉辦聚會，不僅加溫會員情誼，也能使政商界交流更緊密，以達成產業資源連結。」而工商建研會理事長林麥升上台致詞也提到，7年級的賴建程會長3年推案破百億元，極具發展爆發力與潛力，本次聯誼也讓來自各界工商建研會企業董座會員們紛紛大讚不虛此行。

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台灣防疫措施健全，各方產業經濟逐漸復甦，近期公佈邊境開放政策，而壓抑許久的剛性買盤陸續出籠，建商也抓緊腳步，把握推案時機，賴建程指出，新莊、泰山交界的塭仔圳重劃區是目前新北市數一數二的重量級開發計畫，近年包含科達機構、新潤、華固、丞石、宏國、忠泰等一線建商都陸續插旗、推案，使得塭仔圳成為北台灣房市一級戰區，如科達建築今年329推出的「新莊科達花園」，總銷30億，開賣至今已售7成，即將9/16舉辦開工動土大典，而機捷A3站旁的「海研A3光點」，總銷16億元，銷售則突破8成以上，雙雙繳出亮眼成績，在各大品牌建商佈局下，今年塭仔圳將進入300億推案高峰，房價預估站穩5～6字頭。