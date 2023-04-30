癡迷李多慧！男友要她整型還想包養女人　5年感情結局曝





▲李多慧吸引大票粉絲。（圖／樂天桃猿提供）

記者張靖榕／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧來台掀起熱潮，一名女網友卻說交往5年的男友因為對李多慧太著迷，想要出錢讓她去整型，要求不成還說要包養長得像李多慧的女生，最終讓她受不了提出分手。

原PO在Dcard表示，畢業之後在職場認識擔任主管職、大她7歲的男友，原本論及婚嫁的兩人卻因為李多慧來台而走向分手。原PO說交往多年雙方已像老夫老妻，很多外人以為的禁忌話題在他們之間都算可以拿來閒聊，男友就曾透露有「韓國臉性癖」，因為特別喜歡韓國女生長相，才會追求有韓國臉潛值的她。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼ 李多慧性感、美麗、可愛兼具，甚至讓男粉絲瘋狂到要女友整成一個樣。（圖／翻攝自「Rakuten Girls」臉書）

男友還問過原PO，是否能付錢讓她去微調成更「韓國」的臉蛋，最近李多慧爆紅，男友更不斷驚呼李多慧有多正，要原PO一起欣賞，還會強調好幾年前就開始追蹤李多慧，甚至買票帶原PO去現場親睹本人。

原PO原以為男友只是一時熱，沒想到隔沒幾天男友竟再次要求她整型成李多慧，還嚴肅地說希望下半輩子能天天看到那張臉，「一定會比現在更幸福」，「我覺得可以啊，反正我付錢，她又那麼美，妳哪有什麼吃虧的」，直到看到原PO真的生氣了，他才停下。

▲▼李多慧來台發展吸引一票男粉絲。（圖／記者李毓康攝）

不死心的男友當晚看原PO氣消，又追問如果原PO不願意，他能不能去外面包養長得像李多慧的女生。見原PO氣炸，男友又大言不慚說出去找又不是代表不愛她，「只是各取所需」，氣得原PO崩潰大哭提出分手，令她訝異的是，男友竟然毫無挽留，「原來5年的感情，可以為了一個女人的長相說斷就斷，甚至這個人還不是會出現在妳身邊的，根本無從防備，好可悲。」