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社會 社會焦點 保障人權

讓國三女兒男友過夜！發現「用過保險套」　已嘿咻45次...母怒吉

▲▼情侶,曖昧。（圖／取自Pixabay）

▲潘姓男大生交往國三女友還嘿咻45次，挨告後雙方達成調解，潘男獲緩刑。（示意圖／取自Pixabay）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一名單親媽媽發現國三女兒和潘姓男大生交往，開明答應讓潘男經常借宿家中，還請男友開車接送潘男回學校宿舍，但她也告誡潘男，女兒才15歲，不准兩人發生性關係，潘男也拍胸脯保證不會。不料單親媽卻在家中撿到用過的保險套，一問之下，女兒坦承早已和潘男在家嘿咻多達45次，讓單親媽崩潰將潘男告上法院。桃園地院審酌雙方已達成調解，依45個對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，合併處潘1年徒刑，緩刑2年，全案還可上訴。

判決指出，潘姓男大生和國三少女琳琳(化名)相戀，從前年11月4日至去年4月24日交往期間，經常借宿在她家。琳琳的媽媽雖答應讓潘男借宿，但也多次告誡潘男，她女兒還未成年，不准兩人發生關係。不料琳琳媽卻在家裡撿到用過的保險套，而詢問女兒後，琳琳也坦承多次和潘男發生關係，交往近半年早就上床約45次，讓琳媽憤而對潘男提告。

潘男到案後坦承犯行。琳媽的男友也作證，每次潘男來借宿，都由他開車載潘男回大學宿舍，路程中也告誡他琳琳還沒滿16歲，兩人不能發生關係，另也曾載潘男到琳琳就讀的國中拍畢業照，潘男確知琳琳未成年。

桃園地院審理，法官審酌雙方已達成調解，母女倆也都表示願意原諒潘男，並給他緩刑的機會，依45個對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，合併處1年徒刑，緩刑2年，全案還可上訴。

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