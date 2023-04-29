教唆槍擊案狼狽逃亡馬國　弘仁會「鯨魚」恐遭聲押...又4人收押

▲當鋪51槍幕後主嫌「鯨魚」林京履，從馬來西亞押解回台。（圖／刑事局國際科提供）



記者戴上容、黃資真／新北報導

新北市接連發生槍擊案，11天內共開67槍，引發關注。深入調查後發現，竹聯幫弘仁會與天道盟華山會因250萬元水房洗錢爆衝突，幕後主使者正是弘仁會大咖「鯨魚」林京履。28日在馬來西亞遭押送返台，警方專案小組偵訊後，「鯨魚」供詞避重就輕，甚至瞎扯不認識涉案少年，警方依組織犯罪、槍砲、少年事件處理法三罪移送地檢署，並建請檢方向法院聲押禁見。

回顧整起事件，警方調查，竹聯幫弘仁會與天道盟華山會，因250萬元的洗錢水房問題產生糾紛，進而引爆雙北11天內互轟67槍的情形，而弘仁會「鯨魚」更被指稱教唆未成年小弟前往當舖猛轟51槍。

警方發現所有證據都指向幕後主使者，就是竹聯幫弘仁會綽號「鯨魚」的林姓大哥，已經在20日逃往馬來西亞，警方立即掌握相關情資，透過刑事局國際科聯繫，21日就將「鯨魚」逮捕到案。

「鯨魚」出國還帶著1名杜姓小弟，負責逃亡期間各項打雜跑腿情事，台灣刑事局國際科在27日前往馬來西亞，從馬國警方接手鯨魚和杜姓小弟。刑事局國際科科長李泱輯、刑事局四大隊第二隊長劉宗仁等人，28日前往馬國將2人帶回。「鯨魚」抵台後，新北市警方派出霹靂小組在桃園機場接手，於晚間9時30分許，將他押送至新北市刑警大隊。

警方於28日上午展開偵訊，但過程中「鯨魚」避重就輕，否認自己為弘仁會成員，也幾乎不認識遭逮捕的弘仁會幫眾，但警方多方比對、鑑識後已掌握他的具體犯罪事證，訊後依照組織犯罪條例、槍砲彈藥刀械管制條例、少年事件處理法移送，並建議檢方向法院聲請羈押。



至於在其他幫眾方面，新北地檢署繼日前聲押禁見3人獲准後，29日再度聲押禁見4人獲准。