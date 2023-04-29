聯華大火「腦肺嚴重受損」男搶救5天出院　醫師：感佩他的生命力

▲聯華食品彰化廠大火，43歲顏姓男員工昏迷送醫，今康復出院。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

聯華食品彰化廠25日發生大火釀成8死、多人輕重傷慘劇。其中43歲顏姓男員工當時聽到警報聲，還以為是演習，等到大火和濃煙冒出，他很快失去意識，醒來已經身在醫院，顏男受到嚴重嗆傷，一氧化碳中毒、整個呼吸道及肺部及腦部都嚴重受損，喉部更是受到嚴重灼傷，想不到在短短幾天內，奇蹟得到康復，搶救5天後於今天順利出院。

43歲顏姓重症男病患經過彰基醫學中心醫療團隊的治療，今（29）日順利出院；顏男表示，感謝大家的關心，這次能夠平安的出院，首先要感謝陳院長，再來就是治療他的醫師及醫療團隊，非常的感謝他們這幾天對他的照顧。

彰基院長陳穆寬教授表示，非常恭喜顏先生，這也是見證生命奇蹟的一刻，顏先生遭受到這麼嚴重的嗆傷，一氧化碳中毒、呼吸道和整個肺部都受損，然後昏迷送醫。卻能在這短短的幾天之內，得到完全的康復，感謝所有的醫療醫護團隊，同時也要恭喜顏先生，也要好好地鼓勵他，讓他能夠在日後整個生活都能夠恢復正常、健康，能夠得到更大的恢復。

回想工廠警報器響起時，上夜班的顏男還以為是演習，但只看到大火及煙霧竄進來，他很快就不清楚發生何事，等到醒過來時已經在彰化基督教醫學中心。幸好事發後經過部立彰化醫院在第一時間的緊急插管搶救和處理，後續迅速轉診至彰化基督教醫學中心，但當時整個呼吸道及肺部及腦部都嚴重受損，喉部更是受到嚴重灼傷。彰基院長耳鼻喉頭頸外科權威陳穆寬教授更親自為他進行內視鏡檢查及治療。 經過彰基醫療團隊的全力照護，顏男成功地從火災的重創中恢復了健康，今天順利出院回到家中。對於這位火災倖存者的堅毅的生命力，彰基院長陳穆寬教授和整個醫療團隊都感到非常敬佩。

院方表示，顏男在火災中受到了嚴重的呼吸道、肺部、腦部損傷和喉部灼傷，但經過彰基醫療團隊的全力救治和治療，他成功地克服了這些挑戰。此外，醫療團隊也會持續注意顏先生是否出現後遺症，並在必要時提供相應的治療和協助，守護顏先生的健康。