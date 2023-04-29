策畫51槍轟當鋪！「鯨魚」應訊全程裝傻　3罪移送法辦

▲新北當鋪槍擊案主嫌鯨魚移送法辦 。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容、陳韻如／新北報導

新北市接連發生槍擊案，11天內遭開67槍，引發社會關注。警方事後深入調查，發現是竹聯幫弘仁會與天道盟華山會因250萬元水房洗錢爆衝突，而幕後策畫的弘仁會大咖「鯨魚」，20日立刻避走馬來西亞，但仍難逃法網，28日遭逮並押送返台，全案訊後依照組織犯罪條例、槍砲彈藥刀械管制條例、少年事件處理法移送法辦。

回顧整起事件，警方調查，竹聯幫弘仁會與天道盟華山會，因250萬元的洗錢水房問題產生糾紛，進而引爆雙北11天內互轟67槍的情形，而弘仁會「鯨魚」更被指稱教唆未成年小弟前往當舖猛轟51槍。

警方發現所有證據都指向幕後主使者，就是竹聯幫弘仁會綽號「鯨魚」的林姓大哥，已經在20日逃往馬來西亞，警方立即掌握相關情資，透過刑事局國際科聯繫，21日就將「鯨魚」逮捕到案。

▲杜姓小弟。（圖／記者戴上容攝）

「鯨魚」出國還帶著1名杜姓小弟，負責逃亡期間各項打雜跑腿情事，台灣刑事局國際科在27日前往馬來西亞，從馬國警方接手鯨魚和杜姓小弟。刑事局國際科科長李泱輯、刑事局四大隊第二隊長劉宗仁等人，28日前往馬國將2人帶回。「鯨魚」抵台後，新北市警方派出霹靂小組在桃園機場接手，於晚間9時30分許，將他押送至新北市刑警大隊。

警方於28日上午展開偵訊，但過程中「鯨魚」避重就輕，否認自己為弘仁會成員，也幾乎不認識遭逮捕的弘仁會幫眾，但警方多方比對、鑑識後已掌握他的具體犯罪事證，訊後依照組織犯罪條例、槍砲彈藥刀械管制條例、少年事件處理法移送法辦。