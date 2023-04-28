藍議員憂少子化竟扯同性婚：一年幾百對多恐怖

▲吳力成質詢民政局少子女化的問題，竟稱同性婚姻1年幾百對登記「這會有多恐怖！」此番言論遭批歧視。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

圖、文／鏡週刊

國民黨高雄市議員吳利成昨（26日）在議會質詢民政局長閻青智時，談及少子女化現象的因應，質疑民政局把錢都花在同志遊行的補助上，應多辦活動促進未婚年輕人的交流，還稱同性婚姻「1年都幾百對，這會有多恐怖！」對此，同志家庭權益促進會、彩虹平權大平台等團體同聲表示譴責，痛批吳力成的發言涉嫌歧視、助長霸凌風氣。

吳力成質詢期間提到，去年12月登記集團婚禮的異性戀僅48對，他話鋒一轉提到同性婚姻登記的部分，從2019年至2023年，光是高雄就有1,339對，「少子化你不會擔心嗎？」他要求民政局應該著墨在青年活動上，讓年輕人多多交流，「把錢花在這種活動上才有意義啦！都把錢花在同志遊行補助上，結果我看你們都沒有幫未婚的年輕人辦活動」，最後更稱高雄同性婚姻1年都有幾百對，「這會有多恐怖」，要求對少子化問題進行對策。

對此，大力推動性平的團體彩虹平權大平台今（27日）發文回應表示，少子化原因很多，但推到同志身上絕對是邏輯錯誤，對於吳力成所言，他們直呼在2023年還聽到這種歧視言論才更是恐怖，「把同志看成次等公民或是奇怪的群體的這種發言，會助長校園或職場的霸凌風氣，對社會的和諧毫無幫助。」

彩虹平權大平台指出，台灣至少有400組同志家廷，想生養孩子卻只能到海外進行人工生殖，耗時耗費又高風險，也無法一起在台灣共同收養無血緣的孩子，甚至還得要背負少子化的罵名。他們感嘆，同婚已經通過進4年，還得面臨民代這樣的「質詢」，台灣真的還沒這麼友善。他們希望各地的友善的議員和立委，可以成為他們的戰友，打造更適合每個人生存的社會，也一起來討論同志生養的政策問題。

台灣同志家庭權益促進會也發文表示，他們自2005年起服務許多同志家庭，看到多元性別社群為了生養子女，都得承擔比異性戀家庭更高昂的生育成本、法律風險、醫療負擔，同志渴望生養子女的心情也和異性戀家庭一樣，但迫於法律不完善，無法共同收養子女，也無法享用台灣進步的生殖技術。

同家會認為，吳力成將同性婚姻與少子女化錯誤連結，若真擔憂少子女化，更應持續推動友善生養政策，讓想生養的同志伴侶不需遠赴海外，而不是發表歧視與邏輯錯誤之言論，加大台灣社會對於同志家庭的誤解。

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