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【廣編】因為熱愛所以遇真愛！2寶爸延續愛的正能量「12年持續繞境」不缺席

▲▼ 繞境,熱愛,真愛,正能量,大甲媽。（圖／維他露提供）
▲阿嶸（右）在遶境時和老婆相遇，譜出浪漫戀曲，現準備當2寶爸。

圖、文／維他露提供

12年前，那個從事電子業的25歲的青年阿嶸，被老闆找去大甲媽遶境，熱血的他，本只是跟著衝一波，體驗看看被譽為世界三大宗教活動盛事「大甲媽祖遶境進香」，他怎麼也沒想到，這一走，不只走上癮，且還在遶境遇到真愛！

阿嶸是在2014年參加大甲媽遶境時，認識現在的老婆。他當時和報馬仔拿紅線時，順手幫了旁邊的女孩拿一條，俗話說緣分來了，擋都擋不住。2人屬於同一個進香團，回程時阿嶸就鼓起勇氣要了女孩的LINE，聊著聊著就成功抱得美人歸。媽祖婆是他倆的紅娘，牽起了他與老婆的不解之緣。阿嶸感激的說，「我們每年都會在媽祖生日的時候回來感謝媽祖」！

阿嶸回憶這段往事，藏不住的笑意，幸福全寫在臉上。如今他和老婆已結婚4年，有3歲大的女兒。今年老婆因懷上二寶，不方便來遶境。阿嶸向媽祖婆祈求的願望，「小朋友身體平安最重要」！他和老婆因媽祖相遇、延續愛的結晶，感恩媽祖給予正能量生命，未來也打算帶著孩子們一起持續遶境，將正能量傳承下去。

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回憶首次遶境，阿嶸腳走到不舒服想放棄，但看到許多長者，努力不懈地往前進，為了信仰堅持不放棄，讓他深深感動，並獲得撐下去的力量。因為遶境過程中得到滿滿的正能量，阿嶸也希望能持續走下去，散播正能量。

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