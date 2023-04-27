蔡英文盯民生物價　「不能別人漲10元、我們漲1元就覺得沒關係」

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統府副秘書長黃重諺27日接受資深媒體人黃光芹訪問時，提到總統蔡英文一直以來相當關注「民生穩定」、「總體經濟狀況」；他透露，蔡英文會說，「不要覺得別人漲10元，我們漲1元就沒關係，每一樣東西都漲1元，會影響多少人每月支出，有小孩的怎麼辦？」

在烏俄戰爭、全球百年大疫之下，國際通膨嚴重，黃重諺表示，蔡英文最近主要有兩件事，第一是關心「民生穩定」。他說，自己是假日買菜，也會注意到「蛋」的問題，後來才注意到，這在去年全球性的問題，不論是禽流感，還是全球飼料價格變化等。

黃重諺說，國際上有一個新的組合字，叫做「Eggflation」，也就是「蛋通膨」，當然也包括其他民生用品，包括用油，在東歐有戰爭等影響下，台灣要如何做好控制，讓國民衝擊最小。他分享，這兩天剛好有歐洲的外交同仁回台灣一起聚餐，他們有說，過去在歐洲街道上空氣很冰涼，但是現在有「木炭味」，因為大家不敢開暖氣、瓦斯，實在太貴，且是倍數的成長。

黃重諺表示，蔡英文很早注意到這些現象，所以政府財政有一些餘裕，這次運用稅金盈餘，用來補貼電價、油價等，這幫助民生衝擊降到最少。他說，在義大利是漲兩至三倍，「台灣不行啊，要讓大家衝擊降低」。

另一方面，黃重諺說，蔡英文關注「總體經濟狀況」，這個時間點開始跟產業溝通，因為原物料上漲，看看政府還可以做哪些事情。他透露，蔡英文會說，「不能因為別人漲10元，我們漲1元就覺得沒關係，每一樣東西都漲1元會影響多少人每月支出，有小孩的怎麼辦？」

黃重諺表示，蔡英文跟行政院長陳建仁每週都會有固定見面，就當周比較重要的國政推動狀況討論，好比5月1日開始疫情措施調整，要如何來因應等。