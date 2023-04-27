才捐肝給父親！澎湖孝子遭遊客圍毆　最新傷勢曝：腦震盪肺出血

▲王姓男子等6名遊客將洪姓男駕駛拖下車圍毆，洪男目前肺部出血腦震盪視線模糊 。（圖／民眾提供）

記者陳洋、劉人豪／澎湖報導

澎湖馬公昨（26日）天發生一起重大行車糾紛，一名洪姓男駕駛因為輕微擦撞，被王男及5名觀光客連手拖下車用安全帽圍毆，案發後王男等4人被移送地檢署偵辦，並於今天一早，在警方護送下搭機返台。洪男最新傷勢也曝光，腦震盪多處外傷，且肺部出血視線模糊，讓洪的姊姊怒批，「誰來給我們一個公道」。

洪男的姊姊在臉書發文指出，事發後弟弟腦震盪多處外傷，晚上回家休息又不舒服又去掛急診，今（27日）早上檢查完，肺部出血、嘔吐、視線模糊，她怒問行兇的6名觀光客，「他今天是有跟你們什麼深仇大恨，要這樣往死裡打！」洪男家屬也說，幾年前弟弟才捐肝給爸爸，身體還在修復期，「現在出這種事，誰來給我們一個公道」。

▲ 澎湖觀光客在警方陪同下在民宿收東西 。（圖／記者陳洋翻攝）

該起事件發生於26日中午，洪姓男子開自小客從203縣道東衛段路口準備左轉回西嶼時，因為擦撞後方撞上來的王姓機車騎士，沒想到被王姓機車騎士夥同同行友人共6人，在路口直接痛毆。

洪姓男子說，當時是因為他前面被機車擋住，他轉彎要切出車道，右後方的機車就撞上來了，他看對方一群人下車，他知道他們要幹嘛，當下有鎖車門，但只鎖了駕駛座，副駕駛門沒鎖，他們就從車門鑽進來砸他的頭，再把他拖下來打。

王姓男子一行人，最後被警方帶回分局製作筆錄，並依妨害秩序、毀損及強制罪移送地檢署偵辦，並在今天一早在警方護送下搭機返台。