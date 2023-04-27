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陳玉珍狂問「陸客金馬旅遊」　邱太三：你跟中國講不要再搞東搞西

▲▼陳玉珍連番拷問這問題！　邱太三竟回：你跟大陸講不要在那邊搞東搞西。（圖／翻攝自國會頻道）

▲開放陸客金馬澎自由行，邱太三被質詢時回答「雙方必須先坐下來談」。（圖／翻攝自國會頻道）

記者趙蔡州／綜合報導

陸委會主委邱太三26日在立法院接受備詢時，針對擴增小三通、開放陸客來台或在金馬澎自由行等議題，與國民黨立委陳玉珍展開激烈辯論。針對大陸近年對台澎金馬的強硬作為，邱太三對陳玉珍說，「你要跟大陸講，不要在那邊搞東搞西」，強調雙方必須坐下來談，才有可能解決問題。

立法院內政委員26日邀請陸委會、內政部、經濟部、交通部等部會首長、高層長官，就小三通常態化進程檢討、開放大陸觀光客來台、開放在陸客金馬澎等地區自由行、大陸對我國展開貿易壁壘等議題進行專題報導，並接受備詢。邱太三在接受備詢時，針對上述問題與陳玉珍展開激烈攻防。

陳玉珍質詢邱太三說，金門縣政府有發函給陸委會，希望增加小三通身分別，不要再限制只有本國人，以及增加每日往來班次，目前陸委會辦理進度如何。邱太三則回答，有將相關意見做綜合的評估，但中國大陸不要老是出一些有的沒的事情，兩岸如果情勢緊張，就必須再針對情勢進行評估

陳玉珍聽完後直言，小三通會讓金門經濟繁榮眾所皆知，卻因為大陸各項不善意的作為，就拿來懲罰金門及馬祖的人民，不願意增加小三通航班及擴大身分別。邱太三立刻否認，強調絕對沒懲罰，而是要顧及整體安全，像是兩岸人民到雙邊，若互相對彼此國家的作為不滿，在雙邊發生糾紛，就必須處理，才有這個顧慮。

陳玉珍繼續說，大陸對台澎金馬的強硬作為，一直以來很多並非現在才有，接著她拿出「陸客自由行」舉例，中國大陸不開放陸客到台灣本島，不過對於金馬澎自由行沒有限制，陸委會說因為大陸不開放，所以台灣這邊也不開放，但為什麼明明金馬澎沒限制，我國卻不開放陸客到金馬澎自由行。

▲▼陳玉珍連番拷問這問題！　邱太三竟回：你跟大陸講不要在那邊搞東搞西。（圖／翻攝自國會頻道）

▲陳玉珍質詢小三通擴增進度，邱太三回答，「中國先不要老是出一些有的沒的事情」。（圖／翻攝自國會頻道）

針對大陸對台澎金馬的強硬作為，邱太三直言，「所以你要跟大陸講，不要再那邊搞東搞西」。至於開放陸客到金門澎，邱太三回答，這個是涉及公權力事項，有多少管制、管理都要做。這時陳玉珍打斷邱太三說，這種沒有停辦的事情要討論什麼，自由行一直都沒有改變，從疫前到疫後都沒有改變。

邱太三聽了相當錯愕，他直言怎麼會「沒有改變」，兩岸情勢近年因為疫情、國際情勢、兩岸政府關係等因素，產生了很大的變化，至於開放陸客到金馬澎有什麼前提，他強調「就是希望雙方坐下來談」，因為開放有安全上的疑慮，像是過往就曾經發生，有陸客入境後，從事與許可目的不符的活動。

邱太三說，只要雙方能在機制上先談好、可以做管控，也許就不必再有限制，例如敏感人士入境的管控問題，至於大陸只准陸客入金馬澎，不准進入台灣本島，如果陳玉珍講的是真的，代表對方在做分化的操作，想要各個擊破

陳玉珍最後再問邱太三，究竟打算何時才開放（陸客到金馬澎自由行）。邱太三再次重申，只要雙方願意坐下來談，才有可能解決問題，否則「有些問題我們要找誰問，找妳問嗎？當然不可能嘛」。

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