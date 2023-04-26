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「孝順」被列擇偶條件　她不解：和媽寶差在哪？網揭超狠真相

奶奶,阿嬤,一家人,家人,出遊,家族,孝順（圖／CFP）

▲不少人會把「孝順」列為擇偶條件之一。（示意圖／CFP）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

不少女生的擇偶條件都有「孝順」這一項，但過於孝順有時又會被說是「媽寶男」。網紅陳沂就發文提問「孝順跟媽寶差在哪？」不解為何一堆女星擇偶條件都列「孝順」，引起網友熱議。

陳沂在臉書發文提到，表示不理解為什麼很多女明星的擇偶條件是「孝順」，在她眼裡「孝順」不就是不可以忤逆父母，對父母言聽計從，跟「媽寶」的差別在哪裡？

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▲▼陳沂。（圖／翻攝自Instagram／yi326326）

▲陳沂話風犀利，吸引不少粉絲追蹤。（圖／翻攝自Instagram／yi326326）

陳沂認為，人之間本來就是互相的，父母從小對你好，所以你才對他們好。如果父母本來就沒照顧你，只是把你生下來，卻仗著血緣關係情緒勒索要你孝順，真是莫名其妙。並直言「在擇偶市場裡，會稱讚一個男人孝順通常是沒什麼其它好稱讚的。無法說他帥、有錢、屌又大，只好說他人很好」。

貼文一出引不少網友幽默回覆，「其實隱台詞是要孝順女方父母」、「老公如果真的孝順了，這些人又要崩潰了」、「剛見面沒辦法看出GG大吧」、「盲目的孝順 慘的是身邊的人」、「孝順的變異詞，就是表示這個人好使喚」、「孝而不順才是正解」。

也有網友吐出擇偶條件是孝順的背後真相，「當然是講孝順啊！直接講有錢會讓觀眾覺得市儈」、「有一說，『孝順』是喊給豪門長輩聽的」、「總不能公然說擇偶條件有錢，孝順就很正面形象」、「很難明說要高富帥，只好打孝順這張安全牌」、「女明星說擇偶條件（孝順）只是場面話，既不傷人，有可以滿足粉絲的幻想」。

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