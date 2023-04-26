富察涉「危害國安」被陸拘捕　邱太三：處理方式尊重家屬

▲八旗文化總編輯「富察」李延賀。（圖／翻攝臉書）



記者蔡紹堅／台北報導

八旗文化總編輯「富察」李延賀日前傳出在上海被拘捕，國台辦26日證實李延賀因涉嫌從事危害國家安全的活動，正在接受調查。對此，陸委會主委邱太三表示，會與家屬好好商討，看怎麼分工、處理，重點還是要尊重家屬的意見。

邱太三26日上午赴立法院報告並備詢，在被媒體問到李延賀因涉嫌從事危害國安活動被捕一案時，他提到，中共的機制我方無法理解，比如楊智淵從去年就被監視居住，指定住在一個地方，並被全面監視，「這在我們看來，顯然個人自由已經受影響了，但在他們那邊來看，公安單位有這個權限，檢察官也沒辦法置喙。」

邱太三進一步指出，「所以我們沒有辦法理解，他們所謂的『犯罪偵查』到底是什麼？」

▼陸委會主委邱太三。（圖／記者蔡紹堅攝）



邱太三還說，會與富察的家屬好好商討，看怎麼分工、怎麼處理，重點還是要尊重家屬，「他的媽媽、妹妹、太太都有被接觸、被忠告、被警告，也跟我們保持聯繫，所以我們當然都尊重他們。」

邱太三強調，「假設現在有新的情勢、改變，我們也要了解家屬的意見到底是怎樣。」

國台辦發言人朱鳳蓮26日在例行記者會上證實，李延賀因涉嫌從事危害國家安全的活動，正在接受國家安全機關的調查，有關方面將依法保障其各項合法權益。