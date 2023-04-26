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騎車邊滑手機燦笑　騎士下秒現報應！結局讓眾人喊「溫馨」

記者崔子柔／綜合報導

不少人因為導航需求，會在機車上裝設手機支架，不過行駛在道路間若使用手機就是違規行為。一名男騎士近日在等紅燈時使用手機，直到已經轉換成綠燈還在滑，並且露出燦爛笑容，沒想到後續手機竟然噴飛，全程被後方騎士的行車記錄器拍下。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」昨（25）日上傳影片「騎車不要滑手機啦（溫馨結局）」，畫面中可見，一名男騎士在台北市大安區某路口等紅燈時，不斷滑手機，且後照鏡反射照出他的燦爛微笑，即便號誌已經轉換成綠燈，他仍繼續邊騎邊滑。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

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▲男騎士滑手機燦笑。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

沒想到繼續往前行駛一段路，該男的手機突然噴飛，整段過程被後方騎士目睹。影片敘述並未提及拍攝時間，不過行車記錄器畫面標示為2020年8月7日下午4時許。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲男騎士手機噴飛。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

影片吸引超過1萬人觀看，網友紛紛留言表示，「手機就像變了心的女友回不來了...結局真是溫馨啊」、「新生南路上近期最溫馨的畫面」、「今天的我滿足了」、「遇過一些手機中毒患者，停個紅燈就受不了，必須拿手機出來滑」。

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