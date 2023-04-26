老闆罹怪病「倒退11步」才能往前　命理師一看神主牌秒懂

▲一名在阿根廷經商的的客戶準備退休，將事業轉回台灣，沒想到回台後卻接連出現怪事。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

祭拜祖先是華人相當重要的習俗之一，不少人認為祖先過得好不好，也會影響到後代子孫的運勢。命理老師廖美然分享一個案例，一名在阿根廷經商的的客戶準備退休，將事業轉回台灣，沒想到回台後卻接連出現怪事，老闆回來後突患怪病，大兒子還把自己關在房內不出門，後來廖美然前往查看才發現真正原因。

廖美然在《新聞挖挖哇》節目中分享，自己曾處理過高雄的一個案例，一名客戶原本在阿根廷做生意，後來因為要準備退休，便將事業轉回台灣，由大兒子來接手。由於當初他們前往阿根廷時，有把祖先請過去，但要回台時只有簡單燒香拜拜，要祖先一起回去。

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▲一名在阿根廷經商的的客戶準備退休，將事業轉回台灣，沒想到回台後卻接連出現怪事。

廖美然表示「靈界沒有那麼簡單」，要從遙遠的阿根廷回台，可能靈界會有些阻礙或者祖先沒有跟上的情況。後來老闆從阿根廷回來後，一樣繼續拜祖先牌位，大兒子也接手了事業，但後來漸漸發現，本來大兒子事業接的蠻好，之後卻把自己關在房間不出門；老闆也變得相當奇怪，走路時一定要先「倒退11步」才能開始往前走，前去醫院檢查，結果也都沒問題。

後來廖美然前往客戶家查看，發現祖先牌位「是空的」，沒有回來，後來她才幫忙重新請神，引領祖先回台灣，回台後還要安座，請祂進入牌位，所有程序都完成後，老闆的怪病就痊癒了，大兒子也恢復正常。

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