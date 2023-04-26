指揮中心下周一解散！陽性怎麼辦？治療費用怎算？6大QA一次看

▲莫德納次世代疫苗接種，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝25日宣布，5月1日起「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19）」調整為第四類法定傳染病，指揮中心同日一併解編。指揮中心公布6大常見QA，包含陽性個案維持輕症免隔離，高風險患者的治療藥物、確定病例住院隔離仍然公費提供，疫苗也持續公費，但醫療院所可開始收取掛號費。





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▲5／１起新冠肺炎改為第四類法定傳染病。（圖／指揮中心提供）

新冠疫情以來，國內累積確診1024萬3214例，其中本土個案1018萬4764例；新冠死亡累積1萬9429例。隨著疫情趨緩，行政院長陳建仁昨日宣布，同意新冠肺炎於5月1日改類、指揮中心解編。

指揮官王必勝表示，指揮中心2020年1月20日成立以來至今年4月30日一共1197天，有鑑於防疫工作都常態化，疾病流感化，指揮中心解編後，會由衛福部成立COVID-19防治聯繫會報與專家小組，持續跨部門應變。

▲中央流行疫情指揮中心社區防疫組組長莊人祥。（圖／指揮中心提供）

後續四大工作包含：多元監測疫情，每周主動說明、公費疫苗持續，規劃年度接種、投藥照護延續，保護脆弱族群、整備醫療物資快速應變動員。另針對快篩、確診、疫苗等相關6大問題也一併說明：

1、快篩哪裡買？

實名制家用快篩雖然退場，市面快篩供應充足，各藥局、藥妝店、超市、超商都可買到快篩。

2、陽性怎麼辦？

3月20日起輕症免隔離，檢驗陽性採0+n自主健康管理，建議在家休息至症狀緩解，一般民衆視需要就醫。請戴口罩、勤洗手，並主動告知檢驗陽性結果。

有重症高風險因子(65歲以上或慢性病等)儘速就醫評估開立公費口服抗病毒藥物，有喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不淸等重症警示徵象則應立即就醫。

▲防疫降階後重點工作。（圖／指揮中心提供）

3、治療費用怎麼算？

輕症但具高風險因子之患者爲口服抗病毒藥物公費對象。確定病例(併發症)之住院隔離費用爲公費給付。

4、染疫康復者門住診整合計畫，有繼續維持嗎？

是，收案續至指揮中心解編後6個月，計畫仍持續提供整合式照護。

5、疫苗哪裡打？

公費新冠疫苗持續於各合約醫療院所或接種站提供。5月1日起醫療院所施打疫苗可收掛號費。

6、口罩規定有改嗎？

沒有改。4月17日起只剩醫療照護機構和救護車規定戴口罩，暫定維持至5月30日，再進行檢視。

▲新冠肺炎大事紀。（圖／記者嚴云岑製）