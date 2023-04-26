　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

指揮中心下周一解散！陽性怎麼辦？治療費用怎算？6大QA一次看

▲▼BA.5 BA.4莫德納次世代疫苗開打。（圖／記者屠惠剛攝）

▲莫德納次世代疫苗接種，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝25日宣布，5月1日起「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19）」調整為第四類法定傳染病，指揮中心同日一併解編。指揮中心公布6大常見QA，包含陽性個案維持輕症免隔離，高風險患者的治療藥物、確定病例住院隔離仍然公費提供，疫苗也持續公費，但醫療院所可開始收取掛號費。

▲▼5／１起新冠肺炎改為第四類法定傳染病。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲5／１起新冠肺炎改為第四類法定傳染病。（圖／指揮中心提供）

新冠疫情以來，國內累積確診1024萬3214例，其中本土個案1018萬4764例；新冠死亡累積1萬9429例。隨著疫情趨緩，行政院長陳建仁昨日宣布，同意新冠肺炎於5月1日改類、指揮中心解編。

指揮官王必勝表示，指揮中心2020年1月20日成立以來至今年4月30日一共1197天，有鑑於防疫工作都常態化，疾病流感化，指揮中心解編後，會由衛福部成立COVID-19防治聯繫會報與專家小組，持續跨部門應變。

▲▼中央流行疫情指揮中心社區防疫組組長莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心社區防疫組組長莊人祥。（圖／指揮中心提供）

後續四大工作包含：多元監測疫情，每周主動說明、公費疫苗持續，規劃年度接種、投藥照護延續，保護脆弱族群、整備醫療物資快速應變動員。另針對快篩、確診、疫苗等相關6大問題也一併說明：

1、快篩哪裡買？

實名制家用快篩雖然退場，市面快篩供應充足，各藥局、藥妝店、超市、超商都可買到快篩。

2、陽性怎麼辦？

3月20日起輕症免隔離，檢驗陽性採0+n自主健康管理，建議在家休息至症狀緩解，一般民衆視需要就醫。請戴口罩、勤洗手，並主動告知檢驗陽性結果。

有重症高風險因子(65歲以上或慢性病等)儘速就醫評估開立公費口服抗病毒藥物，有喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不淸等重症警示徵象則應立即就醫。

▲▼防疫降階後重點工作。（圖／指揮中心提供）

▲防疫降階後重點工作。（圖／指揮中心提供）

3、治療費用怎麼算？

輕症但具高風險因子之患者爲口服抗病毒藥物公費對象。確定病例(併發症)之住院隔離費用爲公費給付。

4、染疫康復者門住診整合計畫，有繼續維持嗎？

是，收案續至指揮中心解編後6個月，計畫仍持續提供整合式照護。

5、疫苗哪裡打？

公費新冠疫苗持續於各合約醫療院所或接種站提供。5月1日起醫療院所施打疫苗可收掛號費。

6、口罩規定有改嗎？

沒有改。4月17日起只剩醫療照護機構和救護車規定戴口罩，暫定維持至5月30日，再進行檢視。

▲▼新冠肺炎大事紀。（圖／記者嚴云岑製）

▲新冠肺炎大事紀。（圖／記者嚴云岑製）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
聯華食品7死惡火　國泰產險恐賠破億！原因曝光
冷空氣來了！午後雨加大　連假變天降9℃
拜登宣布拚連任「時間點」藏玄機　黨內挑戰少全力攻川普
快訊／張育成傷勢出爐！　左手鉤狀骨骨折將開刀

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

你買的是公司，不是股票！把投資想成「讓自己的錢去上班」

確診高燒5天！全身痠痛　竟是「橫紋肌溶解症」

指揮中心成立3年解編　疫情降級但2件事「回不去了」

指揮中心下周一解散！陽性怎麼辦？治療費用怎算？6大QA一次看

「典型梅雨鋒面」何時來　最新預測曝

老闆罹怪病「倒退11步」才能往前　命理師一看神主牌秒懂

林襄踩李多慧地盤　「下機遇1狀況」慘被坑

冷空氣來了！午後雨加大　連假變天降9℃

凌晨規模4.2地震　3縣市有感

佔盪鞦韆滑手機！22歲妹被勸後「罵三字經」報警　她看告示牌傻眼

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

午後變天！　今晚雨區擴大

女生挑戰夜市吊單槓　輕鬆撐50秒秀超強臂力

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

國中弟跳舞露「謎樣表情」　厭世眼神吸引百萬人觀看

聯華食品彰化廠大火！　高空熱顯像「管線一片紅」恐怖畫面曝光

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

女對賣場錄音玩具喘氣　嗯聲融入歌曲大聲播放

聯華食品大火已7人亡！廠長認了熱廚區起火　躲2冷凍庫成鐵棺材

你買的是公司，不是股票！把投資想成「讓自己的錢去上班」

確診高燒5天！全身痠痛　竟是「橫紋肌溶解症」

指揮中心成立3年解編　疫情降級但2件事「回不去了」

指揮中心下周一解散！陽性怎麼辦？治療費用怎算？6大QA一次看

「典型梅雨鋒面」何時來　最新預測曝

老闆罹怪病「倒退11步」才能往前　命理師一看神主牌秒懂

林襄踩李多慧地盤　「下機遇1狀況」慘被坑

冷空氣來了！午後雨加大　連假變天降9℃

凌晨規模4.2地震　3縣市有感

佔盪鞦韆滑手機！22歲妹被勸後「罵三字經」報警　她看告示牌傻眼

少吃也沒瘦？營養師曝「6大燃脂食物」，搭配1種運動更有效

網紅臉書PO一文　慘被判6個月、罰款15萬

放火燒「學生出租套房」　縱火房客聲押

木村拓哉收視男失靈？　《教場0》收視跌至個位數…新垣結衣登場也沒用

你買的是公司，不是股票！把投資想成「讓自己的錢去上班」

最難追星座Top 3 ！　第一名傲嬌到極點，裝高高在上讓人卻步

確診高燒5天！全身痠痛　竟是「橫紋肌溶解症」

聯華食品7死惡火　國泰產險恐賠破億！原因曝光

指揮中心成立3年解編　疫情降級但2件事「回不去了」

影片曝！他站行進中車頂耍帥　4秒後「脖子著地」當場死亡

女對賣場錄音玩具喘氣　嗯聲融入歌曲大聲播放

生活熱門新聞

「這種蛋白質」別吃太多！醫：恐加速慢性腎衰竭

好市多「1新品翻車了」　苦主怕爆：臭到會尷尬

好市多捕蚊燈「3天抓200隻蚊子」！網卻搖頭：已退貨

颱風必吃！她憶阿嬤「經典神麵」1.5萬人喊

梅雨快來！　最新預測時間出爐

她買80元排骨飯怒給負評！老闆回應了

母親節隱藏版！LINE「11款免費貼圖」快來下載　

老高說中了？太陽衝擊波引發地磁暴　出現極光

22歲妹佔盪鞦韆　被勸後「罵三字經」報警

男友奉上全薪「日領200元就好」！妹子1個月嚇分手

獨／純女校又少一所！北市達人女中「首招男生」

門診炸裂！　醫喊快升天：一堆發燒拉肚子

水逆竟是「復合高峰期」！這4組CP將重燃愛火

情侶身高差很多愛愛難？許藍方搖頭「1長度」是關鍵

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

台啦啦隊赴美奪金　領獎卻播陸國歌

女老師請假25年！退休前身分被取消怒告學校

花監管理員愛上男囚犯！2年密送「8千元保健食品」

即／白色賓士男屍身分曝　明仁會貼身保鑣年僅24歲

「這種蛋白質」別吃太多！醫：恐加速慢性腎衰竭

即／女童突墜樓　大樓警衛聽「巨響」嚇傻

父親開管委會暫離　民眾目擊3歲女童掛窗邊墜落亡

好市多「1新品翻車了」　苦主怕爆：臭到會尷尬

iPhone換電池優惠來了！這幾款只要990元

《想見你》顏毓麟認愛41歲八點檔女星：懷孕就生

好市多捕蚊燈「3天抓200隻蚊子」！網卻搖頭：已退貨

AV傳奇女優回歸！　神之乳暴動

少年開槍被逮　稱槍是蝦皮買的

兒拿婚紗照哭罵爸外遇　聽到真相更崩潰

每次被老闆大罵！他必性慾高漲「來一發」

更多

最夯影音

更多
2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？
聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

午後變天！　今晚雨區擴大

午後變天！　今晚雨區擴大

女生挑戰夜市吊單槓　輕鬆撐50秒秀超強臂力

女生挑戰夜市吊單槓　輕鬆撐50秒秀超強臂力

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面