瞄準疫後商機！城市科大攜手東南「首創旅遊專班」　培育觀光人才

▲東南旅遊與台北城市科大進行產學合作簽約，設立旅遊專班。（圖／台北城市科大提供）

記者許敏溶／台北報導

隨著疫情趨緩，觀光產業業績蒸蒸日上，為了讓觀光人才不斷鏈，台北城市科大今（25日）宣布攜手東南旅遊，首創「東南旅遊專班，並以產學合作模式成立城市科大實習旅行社，未來東南旅行社專家到校協同教學，將提供學生實習機會，企業則從中挑選菁英，為疫情解封後的觀光新市場注入新血輪。

隨著新冠疫情明顯趨緩，行政院長陳建仁今天聽取指揮中心簡報後，同意降級解編，指揮中心也在今天下午宣布，5月1日起，新冠肺炎調整為第四類法定傳染病，指揮中心同日一併解編。

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隨著疫情即將邁向終點，觀光業也將迎來爆發期，為了讓觀光人才不斷鏈，城市科大校長馮美瑜與東南旅遊副董事長李樹軍，今天代表雙方簽訂產學合作，創立「東南旅遊專班」，人才培育計畫正式啟動。

▲東南旅遊與台北城市科大進行產學合作簽約。（圖／台北城市科大提供）

1961年成立的東南旅遊，服務內容包含國內外團體旅遊、自由行、機票、訂房、票券、郵輪，全台有許多門市據點，城市科大觀光系主任郭名龍指出，旅遊專班及實習旅行社開始啟動後，學校將邀請旅遊業師協同教學，加速培養領隊導遊及國際票務人才。

城市科大表示，未來東南旅遊與城市科大合作後，會培訓學生航空訂位、旅遊規劃、導遊領隊能力、顧客服務能力等觀光旅遊業務之實務技能，也規劃同學在東南旅遊實習及就業機會，讓學生能夠快速掌握觀光業相關技能，就學即就業，學生能夠直接符合觀光業的核心需求，成為市場上搶手人才。