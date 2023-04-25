未來美業數位AI ONLINE　屏東首辦疫後美業商機趨勢講座報名

▲疫後美業商機趨勢講座報名 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

因應疫後消費大爆發，推動高屏地區美業數位轉型，臺灣獨角獸創意有限公司策展人石佳玉邀請知名預約App業者「客立樂」，分享國內美業經營趨勢數據，解讀後疫時代最新的商業洞察，首次分享給高屏地區業者。

「2023未來美業 數位AI ONLINE」講座有4場次，分別於4月27日在屏東市兩場、4月28日在東港及潮州各一場次，盼美業可輕鬆學習最新趨勢及高效管理方法，輕鬆透過數位工具，累積更多生意，增加營業額。

講座策展人石佳玉指出，近年許多採預約制的工作室成立，人工逐一回應訊息耗時又耗力，對消費者及業者都很不便，客立樂Pro以「預約」為核心，為美業量身打造自動化預約系統，可省時省力，效率提升高達76%。

另自動預約系統串接LINE@，達到整合FB及IG等社群的功能，免人力回覆，提供預約及線上購物，後臺自動生成各式商品及會員報表、營收、輔助行銷與投放廣告簡單一把抓。

石佳玉強調，客立樂將一年多來觀察到的美業趨勢數據化，整理成商機趨勢課程，幫助美髮、美甲美容、寵物美容等業者利用高效流程化、科技化、數據化管理業務。

這次免費課程，每場次預計各招募25位在地業者，高屏地區最多可限量100個美業品牌，並提供品牌輔導資源，呼籲高屏地區美業儘速報名。

報名資訊：石小姐/08-7517221