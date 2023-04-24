《灌籃高手》電影版晴子「長相太潦草？」　網推1浪漫視角解讀

▲中國男籃控球後衛趙繼偉感嘆認為，電影版《灌籃高手》赤木晴子長相與漫畫版相差甚遠。（圖／翻攝自微博）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

漫畫《灌籃高手》是許多人的童年，其中長相亮麗、個性活潑、被櫻木花道暗戀的的赤木晴子，更是許多人的初戀。但近期電影版《灌籃高手The First Slam Dunk》上映，其中晴子的長相卻不如預期，引起熱議。

近期電影版《灌籃高手The First Slam Dunk》上映，引起許多人進院懷舊一波，電影也大受好評、讓大家重燃熱血。但比起動漫版，電影版的赤木晴卻長得「十分潦草」，讓大家議論紛紛。中國男籃控球後衛趙繼偉更在微博幽默感嘆，「不是…我還想找時間去找一下我的青春呢，這是晴子？咋這樣了？當年要是這樣，我可能都不會看，太過於草率了吧？」

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對於電影版晴子長相潦草一事，有網友卻給了「超浪漫的解讀視角」，該網友表示，「《灌籃高手》漫畫櫻木是主角，他眼裡只有晴子，所以晴子天下第一好看。你看彩子在漫畫就一般。電影版是宮城良田主角，他眼裡沒有晴子、只有彩子，所以晴子就是有點土的女孩子，彩子好看的跟天仙一樣。」此說法也讓許多人買單，直呼「這樣就說的通了」、「其實聽起來挺浪漫」。

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