暴走男闖家中狂毆「砧板破成好幾片」　阿北滿頭鮮血逃出求救

▲彰化鹿港郭姓阿公被暴走男打到頭破血流。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港鎮一名粘姓暴走男，昨(20)日中午因放在超商的物品不見了，恰巧見到路上有一名郭姓阿公，尾隨他返家，破壞紗門、猛敲玻璃門，嘴巴還不停的大叫「把我的東西還來」，阿公只好開門回應「我沒拿」，男子氣得揮拳、甚至拿砧板朝頭狂砸，阿公被打到滿頭鮮血逃出門外，所幸鄰居緊急告知家人返家、報警，否則後果不堪設想。

▲砧板斷裂成3片沾滿血跡。（圖／民眾提供）

鹿港警分局接獲報案後，立即派員前往處理，並當場將犯嫌依法逮捕，經偵訊後依傷害、毀損、侵入住宅罪嫌移送地檢署。據警方初步調查、這名粘姓男子(30多歲)他自稱是因為當時在超商休息，發現放在身旁的物品不翼而飛，又看到阿公正巧從超商門口經過，懷疑是他拿的，才會尾隨他，但因為阿公不拿出來，才會順手拿起砧板砸頭。

▲機車與地面滿佈血跡。（圖／民眾提供）

但郭家人表示，這根本就是一派胡言，根本就是「街頭隨機犯案」，已經對粘男提出傷害告訴，並要鄰居小心門戶。老翁家人強調，父親從不進超商、與粘男也不認識，案發當時父親正坐在家中用餐，暴走男先去打開隔壁鄰居家的門，說「這家都沒人在家」後，才狂敲我們家門，先揮拳將父親打到頭破血流，還用砧板砸人，對一個根本無法還手的老人家出手，真的太過份了。

▲客廳滿佈血跡。（圖／民眾提供）

老翁的家人表示，昨天還是鄰居緊急通知後，才知道爸爸被打，在鹿港住了快50年，第一次遇到這樣的暴走事件，「這真的是太恐怖了」，返家後看到老人家站在門外，臉上身上都是血、家裡客廳到騎樓四處血跡斑斑，連砧板都斷裂成好幾片，可見爸爸當時是遭受到多大的暴行，已經對暴走男提出傷害告訴，並且要周遭鄰居也要小心門戶。