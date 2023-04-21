小確幸！超商取貨豪送「11元購物金」　限時4天衝了

▲7-11推出限時4天「取貨送購物金」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

網購族小確幸來了！就有超商推出限量「取貨送購物金」活動，限時4天登場，預計將送出2200萬元購物金，只要在各大網購平台下單選該超商取貨，並於指定4天到超商取貨即可直接獲得1組「11元購物金」。

7-11推出「安心取送購物金」活動，分別於4月22、23、29、30日登場，至各大網購平台下單選7-11取貨，於這4天到店取貨即可獲得11元7-11購物金1組，數量有限，送完為止；OPEN POINT會員報電話號碼或刷會員條碼，還能直接將購物金存入OPEN POINT APP中，不怕小白單遺失還能節省紙張浪費。

▲4月22、23、29、30日至各大網購平台下單選7-11取貨，於這4天到店取貨即可獲得11元7-11購物金1組。



7-11自2021年領先推出安心取服務，已成網購族生活小確幸、累積至今已送出高達1.6億元購物金！不僅不定期推出取貨送購物金活動，更響應政府反詐騙政策，透過「門市端預防性宣導」、「安心取線上申訴平台」兩大策略協助防範詐騙包裹，透過6700家門市提供消費者全台最綿密的安心網購服務網絡。

▲萊爾富推出「哈根達斯指定雪糕買3送3」優惠。（圖／萊爾富提供）

萊爾富獨家推出哈根達斯優惠，4/24起至4/28止連續5天，哈根達斯指定雪糕可享「買3送3」，品項包含香草焦糖脆杏仁雪糕、草莓雪糕、淇淋巧酥雪糕、巧克力脆杏仁雪糕、巧克力x草莓巧脆雪糕、抹茶杏仁粒雪糕共6款口味。

不僅如此，即日起至5/2前，哈根達斯迷你杯、雪糕全系列可享任選第2件6折，其他多款品牌冰品如杜老爺、小美等也可享任選2件8折、3件75折。